PL do deputado Pedro Kemp pede suspensão por 90 dias dos descontos de empréstimos consignados do salário dos servidores

©DIVULGAÇÃO Diante da pandemia do coronavírus defendemos através de Projeto de Lei a suspensão por 90 dias dos descontos de empréstimos consignados do salário de todos os servidores de Mato Grosso do Sul. Uma forma de aquecer nossa economia em momento de crise e apoiar aqueles que estão na linha de frente contra o coronavírus.





O mundo vive uma crise sem precedentes históricos diante da disseminação do coronavírus, causador da COVID-19, responsável por milhares de mortes em várias partes do planeta.





Diante da grave crise de Saúde que o País enfrenta os governos dos Estados e dos Municípios têm demonstrado protagonismo na adoção de medidas rígidas e necessárias para conter a disseminação do coronavírus. Considerando os impactos negativos nas rendas familiares e na economia do Estado de Mato Grosso do Sul, a proposta apresentada para análise do Legislativo é uma medida emergencial e temporária, no sentido de resguardar os servidores públicos estaduais que contraíram empréstimos consignados, com desconto em folha.





A vigência da medida descrita no projeto pode ser ampliada com a prorrogação do prazo por igual período, ou seja, de 90 para 180 dias ou enquanto durar a pandemia. Essa será uma medida importante para proteger as famílias dos servidores públicos e aquecer nossa economia.





Neste período, quem tem renda fixa vai aumentar seus gastos, por esta razão, é preciso chamar atenção para esse momento de sacrifício junto aos bancos e instituições financeiras que costumam ganhar muito, inclusive, com juros altos em cima dos consignados dos servidores públicos.





Por todo o exposto, contamos com o apoio dos deputados estaduais para a aprovação desta proposição.





Os servidores públicos estão na linha de frente nesta luta contra o coronavírus.