PARANAÍBA| Idosa internada em estado grave é primeiro caso de coronavírus no Município

Ainda não há informações sobre como mulher de 75 anos foi contaminada

Primeiro caso do novo coronavírus confirmado na cidade de Paranaíba, distante 422 quilômetros de Campo Grande, envolve paciente de 75 anos, internada em estado grave, na Santa Casa da cidade. As circunstâncias da contaminação ainda são investigadas.





De acordo com o prefeito da cidade, Ronaldo José Severino (PSDB), a idosa é moradora da cidade. A preocupação, segundo ele, é que a paciente é mãe de uma funcionária da Santa Casa, com quem teve contato durante o período de contagio. “Ela não costumava sair muito de casa, mas fez uma consulta nos últimos dias e foi até o hospital”, explicou.





O resultado positivo para Covid-19 saiu no começo da noite de sexta-feira, em exame feito pelo Lacen (Laboratório Central). A mulher está isolada em uma ala especifica para o tratamento da Santa Casa.





A unidade, no entanto, não possui leito de UTI e a paciente está entubada e utilizada estrutura disponível para internação.





Diante da confirmação, o prefeito recuou na flexibilização de algumas medidas para evitar aglomeração. A prefeitura planejava a reabertura das feiras livres, por exemplo, nos próximos dias. Aulas presenciais, leilões e missas, continuam suspensas.





Até esta sexta-feira, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) registrava 97 casos confirmados do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, onde duas pessoas já morrem em decorrência da doença. No Brasil, as morte já passam de 1 mil.