PARAÍSO DAS ÁGUAS| Município terá um belíssimo Campo Society que já em construção

Já sendo construído em Paraíso das Águas o tão esperado campo society. A ordem de serviço foi assinada pelo chefe do executivo municipal em 13 de junho e já está na fase de preparação do solo para o recebimento do piso do campo Society.





O campo está sendo construído na Rua Rondônia, com área total de 2.301,00(dois mil trezentos e um) metros quadrados. O projeto possui grama sintética profissional, 01 (um) campo society profissional completo, 01 (um) campo society de grama sintética infantil completo com mureta e alambrado; drenagem, muro de arrimo, arquibancadas com cobertura em estrutura metálica, vestiários, banheiros, paisagismo, arborização e calçadas.





O investimento total da obra é de R$1.388.406,09((um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e seis reais e nove centavos) recursos 100% municipal.





Está sendo realizada a terraplanagem, finalizando a arquibancada e iniciando a cobertura. A estrutura do vestiário já foi terminada.