Para facilidade de acesso do cliente, Águas Guariroba passa a disponibilizar atendimento em casa

Proporcionando comodidade, facilidade e pensando na segurança à saúde da população neste momento de prevenção ao novo coronavírus, a Águas Guariroba está presente de porta em porta através de seus agentes para atender o cliente em sua residência. Com a ação #eupossoteajudar, a concessionária conta com equipes que irão até sua casa para a realização de serviços como, pagamento de fatura via cartão de débito, parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros e esclarecimento de dúvidas.





O serviço também pode ser solicitado pelos canais de atendimento da concessionária, onde uma equipe irá até o local de acordo com o agendamento da visita. Esta é uma medida adotada pela empresa para facilitar o acesso aos serviços da concessionária.





Para maior segurança do cliente, as equipes estarão identificadas com crachás, uniformes, veículos identificados e tomando as medidas de prevenção, utilizando máscaras e fazendo o uso de álcool gel, seguindo todas as normas de prevenção. Além disso, os clientes poderão utilizar os canais de atendimento da concessionária para tirar dúvidas sobre o serviço, como também confirmar a identificação do agente em visita.





Serviço





Para o agendamento, a Água Guariroba disponibiliza os seus canais de atendimento através do WhatsApp (67) 9 9123 0008 ou pelos números do teleatendimento 0800 642 0115 e 115.