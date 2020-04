Para barrar aglomeração de idosos, deputado Contar pede canal de divulgação sobre quantidade das vacinas

Aglomeração e espera, assim foi marcado o primeiro dia da campanha de imunização contra Influenza para idosos, em Campo Grande, diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Na Cidade Morena, de acordo com o executivo municipal, há 10 unidades de saúde e 52 farmácias credenciadas para fazer a vacinação para quem tem mais de 60 anos e aos profissionais de saúde, entretanto, as doses estão acabando rapidamente e as pessoas estão se agrupando, recomendação contrária nesta situação de risco que gerou até em quarentena.





Um idoso entrou em contato com o gabinete do deputado estadual, Capitão Contar (PSL), para denunciar essa situação. Ele mandou um vídeo onde mostra uma fila, de quase uma quadra, em frente a uma farmácia, onde as doses acabaram e não havia explicação de quando ocorreria a reposição do estoque. Diante disso, os cidadãos continuavam no local afim de serem imunizados e não perderem a vez.





O deputado Capitão Contar encaminhou um ofício para a Prefeitura de Campo Grande solicitando providências para que os idosos fiquem no máximo 15 minutos esperando para serem imunizados. “É necessário que o poder executivo municipal crie um canal, seja por telefone, pela internet, por ordem alfabética ou outra maneira fácil e prática, para que estes idosos, que estão no grupo de risco da pandemia, não fiquem tanto tempo fora de casa e em contato com outras pessoas”, e acrescenta, “assim como o SAMU (Serviços de Atendimento Móvel de Urgência), que é uma central de regulação, faz com que os hospitais ou unidades de saúde não sobrecarreguem com a quantidade de atendimentos, deveria a Prefeitura pensar em uma situação semelhante a essa”.





A meta é de vacinar 26 mil idosos e trabalhadores da saúde, nesta primeira etapa, que vai até o dia 15 de abril. Depois, o calendário abrirá a outros grupos prioritários.