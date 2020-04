PANDEMIA| Pedro Juan Caballero tem o primeiro caso e a primeira morte por Covid-19

Morte ocorreu no sábado em Pedro Juan Caballero e contágio por Covid-19 foi confirmado ontem

Foi confirmada a primeira morte causada pelo novo coronavírus na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. Homem de 65 anos morreu no sábado (4) no Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.





De acordo com autoridades sanitárias do Paraguai, o homem foi internado com quadro grave de gripe na tarde de sábado. Ele morreu horas depois e desde o princípio os médicos suspeitavam de contágio pelo vírus. Foi coletado material para exame e o resultado foi divulgado na noite deste domingo pelo médio Nelson Collar, diretor da 13º Direção Região Sanitária.





O homem teve contato com parente que havia chegado recentemente da Espanha e ficou isolado na mesma casa, porém, sem apresentar sintomas.





Nelson Collar informou que o homem de 65 anos tinha vários problemas de saúde e constantemente procura atendimento médico, o que gera maior preocupação pelo fato de ter mantido contato com muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde.





O médico afirmou que existe circulação do vírus em Pedro Juan Caballero e pediu que os moradores, mais do que nunca, fiquem e casa.





Foi a quinta morte por Covid-19 confirmada nos últimos dias no Paraguai. O país vizinho está em quarentena total até o dia 12 deste mês. Todas as fronteiras, portos e aeroportos estão fechados e as pessoas só podem sair às ruas com autorização do governo. Na Linha Internacional com Ponta Porã até uma cerca de arame farpado foi instalada para impedir a circulação de pessoas.