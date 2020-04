PANDEMIA| Mulher, de 63 anos, de Campo Grande, que fazia tratamento contra câncer é quarta morte de Covid-19 em MS

Segundo a secretaria estadual de Saúde, ela morreu na manhã desta segunda-feira (13) em um hospital particular da capital.

Uma mulher de 63 anos, de Campo Grande, que fazia tratamento contra câncer é a quarta morte em razão da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Segundo a secretaria estadual de Saúde, ela morreu na manhã desta segunda-feira (13) em um hospital particular da capital. Ela está internada desde o dia 28 de março.





Outra idosa de 71 anos, também moradora de Campo Grande, e que estava internada no Hospital Regional, é a terceira morte por covid-19 no estado. A confirmação foi feita na manhã desta segunda-feira (13) pela secretaria estadual de Saúde.





A mulher morreu neste domingo (12) depois de ter sido encaminhada ao hospital após ter passado pelo Centro Regional de Saúde do bairro Tiradentes. Conforme a SES, ela era cardiopata e tinha diabetes, o que pode ter contribuído para a evolução do quadro.





O Hospital Regional realizou a coleta e o encaminhou para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS) neste domingo. O resultado positivo para o covid-19 saiu no mesmo dia.





Em 31 de março foi registrado o primeiro óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul. A vítima foi uma mulher de 64 anos, residente do município de Batayporã, que estava internada em um hospital particular em Dourados. A segunda vítima também era de Batayporã, de 66 anos e faleceu no dia 06 de abril.





Segundo a secretaria municipal de Saúde de Campo Grande, neste fim de semana as unidades atenderam 18 casos suspeitos de coronavírus. Todos foram encaminhados para o Hospital Regional.