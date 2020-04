PANDEMIA| MS registra 37 pessoas curadas de coronavírus

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, dos 100 casos confirmados, 37 já finalizaram a quarentena e estão sem sintomas.

A Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou neste sábado (11) o boletim onde 37 pessoas foram curadas do coronavírus no estado. Segundo a SES, essas pessoas já finalizaram a quarentena e estão sem sintomas.





Ainda de acordo com o órgão, até agora foram confirmados 100 casos. Desses, 37 estão em isolamento domiciliar, 37 curados, 14 internados, 10 receberam alta hospitalar e 2 óbitos registrados.





Segundo a secretaria, 3 casos foram confirmados desta sexta-feira (10) para este sábado (12). Um é de Paranaíba, uma idosa de 75 anos, que está internada. O outro caso é de uma mulher de 48 anos de Campo Grande, que está em isolamento domiciliar. A informação é que ela contraiu o vírus no Rio de Janeiro.





O terceiro caso também foi registrado na capital e trata-se de um homem de 32 anos que teve contato com uma pessoa contaminada.





Conforme a secretaria, 51 dos casos foram registrados em Campo Grande, 10 em Nova Andradina, 9 em Três Lagoas, 7 em Dourados, 6 em Batayporã, 6 em Sonora, 5 em Chapadão do Sul e as cidades de Alcinópolis, Corumbá, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso e Sidrolândia, registraram um caso.