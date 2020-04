PANDEMIA| MS recebe 15 respiradores e 20 mil máscaras doadas por fábrica de celulose para enfrentar o novo Coronavírus

Doação foi feita pela Suzano, que tem planta em Três Lagoas e chegou na manhã deste sábado (18) a Campo Grande.

Carregamento de respiradores e máscaras doados pela Suzano a MS chegaram na manhã deste sábado (18), em Campo Grande ©Alexandre Cabral/TV Morena Mato Grosso do Sul recebeu uma importante reforço na estrutura da rede hospitalar no combate à covid-19, 15 respiradores e 20 mil máscaras N95. Os materiais foram doados pela Suzano e chegaram neste sábado (18) a Base Aérea de Campo Grande, em uma aeronave Hércule C 105 da Força Aérea Brasileira (FAB). Eles serão distribuídos entre a capital e municípios do leste do estado.





A ação foi articulada pelo governo do estado por meio da secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) com a Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, como celulose, e que instalada uma planta em Três Lagoas.





Os equipamentos foram importados da China e transportados FAB de Guarulhos (SP) para Campo Grande, em missão designada pelo Ministério da Defesa e coordenada com o Ministério da Saúde, dentro da “Operação COVID-19”.





Dos 15 novos respiradores, avaliados em R$ 170 mil cada, oito vão atender Três Lagoas e sete irão para o Hospital Regional de Campo Grande.

Respiradores doados pela Suzano a Mato Grosso do Sul para o enfrentamento da pandemia de covid-19 ©Alexandre Cabral/TV Morena A Suzano doou 80 mil máscaras N95, sendo 20 mil recebidas hoje e que serão distribuídas entre Campo Grande, que receberá 10 mil máscaras; Três Lagoas, que ficará com quatro mil; e os municípios de Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita, Selvíria. As outras 60 mil máscaras estão previstas para chegar até o fim de abril.

Máscaras e respiradores foram importados da China pela Suzano e doados para MS ©Alexandre Cabral/TV Morena

“Nosso papel tem sido de articulação do setor produtivo para manutenção de empregos, renda, linhas de crédito e principalmente montar uma rede de responsabilidade privada em parceria com o setor público e temos encontrado empresas motivadas em encontrar alternativas para salvar vidas e para que o Estado possa passar por esse período preservando vidas e sem danos mais graves”, disse o secretário Jaime Verruck, da Semagro.





Já o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a rede de apoio construída entre governo e o setor privado tem sido de fundamental importância para a estruturação da rede de saúde no Estado. “Com isso a gente alicerça nossa rede de atendimento da saúde e mostra o compromisso social das empresas com a população de Mato Grosso do Sul. Os equipamentos vem suprir uma necessidade que tínhamos e que é uma demanda mundial destes itens”.