PANDEMIA| MS confirma 14 novos casos de Covid-19 e chega 80 registros

Em um dia, Mato Grosso do Sul registrou 14 novos casos de covid-19. No boletim epidemiológico de segunda-feira (6), a secretaria estadual de Saúde apontava que o estado tinha 66 registros. Já no desta terça-feira (7) o número passou para 80, o que representa um crescimento de 21,21%.





A secretária estadual adjunta de Saúde, Christinne Maymone, disse que foram registrados 6 novos casos em Nova Andradina, 4 em Campo Grande, mais 1 em Batayporã, o da mulher de 66 anos que morreu nesta segunda-feira (6) em Nova Andradina, além de mais um caso em Chapadão do Sul e os primeiros registros em Corumbá e em Sonora.





Com os novos casos confirmados nesta terça, Campo Grande totaliza 48, Nova Andradina 9, Dourados e Batayporã 6 cada, Três Lagoas 3, Chapadão do Sul 2 e Ponta Porã, Sidrolândia, Rio Verde de Mato Grosso, Alcinópolis, Sonora e Corumbá, 1 cada.





Em relação ao perfil dos casos, a secretaria estadual de Saúde apontou que 56% foram em pessoas do sexo feminino e 44% do sexo masculino. A faixa etária com a maior quantidade de registros, 27,5% é dos 30 aos 39 anos, seguido pela dos 40 aos 49 anos, com 22,5%, 20 aos 29 anos com 17,5%, mais de 60 anos, com 15%, de 50 a 59 anos, com 13,7%, de 10 a 19 anos, com 2,5% e de 0 a 9 anos com 1,35%.





Dos 80 casos confirmados, 33 pessoas concluíram a quarentena e não apresentam mais sintomas, 29 estão em isolamento domiciliar, 16 estão internadas, sendo 5 em hospitais públicos e 11 em instituições privadas e foram registradas duas mortes.