PANDEMIA| Mato Grosso do Sul registra 8 novos casos e chega a 97 de Covid-19

Dos 8 novos registros, 5 são de Sonora, na região norte do estado.

Mato Grosso do Sul tem 97 casos de Covid-19. Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (10) pela secretaria estadual de Saúde (SES), foram confirmados 8 novos casos desde quinta-feira (9). Outros 32 casos permanecem em investigação e ocorreram duas mortes.





Dos 8 novos registros, 5 são de Sonora, na região norte do estado. São três mulheres, com idades de 35, 25 e 70 anos, e dois homens, com 50 e 62 anos. Todos contraíram a doença depois de terem contato com pessoa infectada e estão em isolamento domiciliar.





Também foi registrado um novo caso em Chapadão do Sul, o de uma mulher de 31 anos, que teve contato com pessoa doente e que está em isolamento domiciliar. Foi contabilizado também um novo caso em Campo Grande. O de uma mulher de 36 anos que voltou de uma viagem a Europa. Ela também está em quarentena em sua residência.





A SES também confirmou nesta manhã um novo caso que já havia sido antecipado pela secretaria municipal de Saúde de Três Lagoas. O de uma moradora do município, de 38 anos, que se infectou depois de contato com pessoa doente e que está em isolamento domiciliar.