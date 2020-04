PANDEMIA| Campo Grande tem a 1ª morte pela Covid-19

No Estado, é terceira morte e foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde nesta manhã

Morre no Hospital Regional a primeira vítima do coronavírus em Campo Grande ©ILUSTRAÇÃO

Mato Grosso do Sul registrou, nesta domingo (12) a terceira morte por Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Trata-se de uma mulher de 71 anos, que é a primeira vítima fatal da doença em Campo Grande.





Segundo SES (Secretaria de Estado de Saúde (SES), a idosa morava em Campo Grande e estava internada no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).





A paciente faleceu ontem, depois de dar entrada na unidade hospitalar, encaminhada pelo CRS (Centro Regional de Saúde) do Bairro Tiradentes. A mulher era cardiopata e tinha diabetes, o que pode ter contribuído com a grave evolução do quadro.





“O Hospital Regional realizou a coleta e o encaminhou para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS) neste domingo. O resultado positivo para o Covid-19 saiu no mesmo dia”, informa a SES.





Óbitos





As três mortes por coronavírus em Mato Grosso do Sul são de mulheres, com idades entre 64 e 71 anos. Em 31 de março foi registrado o primeiro óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul, uma mulher de 64 anos, residente do município de Batayporã, que estava internada em um hospital particular em Dourados. A segunda vítima também era de Batayporã, de 66 anos e faleceu no dia 06 de abril.





Hoje, Campo Grande tem 51 casos confirmados da doença, com 1 morte.