PANDEMIA| Brasil teve 449 mortes por Covid-19 em 24h, totalizando 5.466 óbitos

O Brasil registrou 449 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 5.466 óbitos pela doença no País. Os dados foram atualizados pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, durante audiência pública em sessão virtual do Senado.





Os casos confirmadas da Covid-19 foram de 6.276 no último dia, anunciou o ministro um incremento de 9% nos diagnósticos pela doença feitos em todo o País. Com o número citado pelo ministro, o Brasil atingiu 78.162 casos confirmados.





O Brasil é agora o nono país com mais vítimas no mundo. Em número de pessoas com a infecção, ocupa o 11º lugar no ranking de países, com 78.162 – nas últimas 24 h, foram 6.276 novos casos. Fica só atrás da China, que tem 83.940 casos.





Questionado na terça à noite sobre os números, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista na porta do Palácio da Alvorada: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre". Ele disse que cabia ao ministro da Saúde, Nelson Teich, explicar os números.





Nesta quarta, Bolsonaro criticou as notícias que relatam sua entrevista na noite anterior e passou a culpa das mortes para os governadores. "As medidas restritivas são a cargo dos governadores e prefeitos. A imprensa tem que perguntar para o Dória porque tem mais gente perdendo a vida em São Paulo. Perguntar para ele que tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar", disse Bolsonaro em menção ao governador de São Paulo, João Dória (PSDB).