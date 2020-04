PANDEMIA| Brasil registra 204 novas mortes por coronavírus em 24 h

Balanço da pasta também aponta 28.320 casos confirmados da doença, aumento de 12% em um dia.

©ILUSTRAÇÃO O Brasil registrou 204 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta (15). São até agora 1.736 óbitos pela Covid-19 no país.





O número de novas mortes registradas é o mesmo anotado na terça-feira (14), um recorde.





Na semana passada, o país ultrapassou os 20 mil casos confirmados de Covid-19.





O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação.





No estado de São Paulo, os casos já passam de 11 mil, com 778 mortes. Em seguida vêm o Rio de Janeiro (3.743), Ceará (2.157) e o Amazonas (1.554).





Foi registrada uma morte em Tocantins, fazendo com que todas as unidades da federação registrem óbitos decorrentes da Covid-19. A assistente social da Prefeitura de Palmas Francisca Romana Sousa Chaves, 47, foi a primeira vítima da Covid-19 no estado. Ela morreu nesta terça-feira (14) num hospital particular da capital. Ela sofria de hipertensão e estava internada desde 18 de março.





Tocantins contabiliza 26 casos do novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde.





No mundo, o número de casos chegou a 2 milhões nesta quarta-feira, com mais de 128 mil mortes registradas em 185 países.