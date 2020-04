NOVA ANDRADINA| Homem morre após levar uma facada no pescoço durante briga

Crime foi motivado por desacordo comercial por causa de um veículo, segundo informações repassadas pela Polícia Civil

Anderso Freitas de 30 anos foi morto com facada no pescoço ©REPRODUÇÃO

Um homem de 30 anos de idade, identificado por Anderson Argilero de Freitas, foi morto com uma facada no pescoço no sábado. O crime ocorreu na Rua Antônio Costa, no bairro Bela Vista I, em Nova Andradina.





De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida com um golpe de faca na altura do pescoço. O homem foi socorrido pelo Samu e levado até o Hospital Regional, mas chegou morto.





As causas da briga entre a vítima e o autor, teria sido um desacordo comercial. A Polícia Civil ainda vai investigar as causas.





O acusado de 39 anos já foi encontrado e preso pelos policiais da Polícia Civil. A ação contou com os policiais da Força Tática de Nova Andradina.





Polícia Civil - Segundo a Polícia Civil a vítima se envolveu em uma briga em um bar no bairro com um indivíduo de 39 anos. O motivo da briga seria um desacordo quanto à negociação de um veículo.





O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado. A arma utilizada no crime também foi apreendida, informou o delegado Caio Leonardo Bicalho Martins.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS