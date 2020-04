Namorado da mãe de Neymar já foi casado com outro homem

©Reprodução / Instagram Neste último fim de semana, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi o namoro de Nadine Gonçalves, de 53 anos, mãe do jogador Neymar, com o jovem Tiago Ramos, de 23 anos.





No Instagram, a empresária surgiu em clima de romance com o novo companheiro e se declarou. “O inexplicável não se explica, se vive…”, escreveu ela ao publicar uma imagem dos dois.





No entanto, não demorou para coisas do passado de Tiago começarem a circular na web, inclusive sobre antigos relacionamentos homoafetivos do rapaz.





De acordo com informações do colunista Leo Dias, do site 'UOL', Tiago Ramos já foi namorado de Mauro, que vem a ser o cozinheiro particular de Neymar. Além disso, o rapaz teria se relacionado também no passado com o youtuber Carlinhos Maia.





Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia', Tiago também já foi casado no papel com o empresário Eduardo Pereira, de Salvador, na Bahia.





Após a repercussão do caso, Neymar decidiu usar as redes sociais para revelar que apoia o relacionamento da mãe com o novo namorado.

©REPRODUÇÃO