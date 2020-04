MS tem 131 casos confirmados de Covid-19 e registra quinta morte pela doença, que ocorreu em Três Lagoas

A quinta pessoa a morrer é uma idosa de 81 anos. Ela morava em um asilo, em Três Lagoas e já havia sido internada, recebido alta, mas voltou a passar mal e ser hospitalizada, não resistindo à doença.

Mato Grosso do Sul tem 131 casos de Covid-19. Mais dez exames atestaram positivo para a doença entre quarta-feira (15), quando haviam 121 registros, e esta quinta-feira (16). Segundo a secretaria estadual de Saúde (SES) também foi confirmado a quinta morte em razão da doença. Outros 36 casos estão em investigação no estado.





A quinta pessoa a morrer é uma idosa de 81 anos. Ela morava em um asilo, em Três Lagoas e já havia sido internada, recebido alta, mas voltou a passar mal e ser hospitalizada, não resistindo à doença.





Outros três idosos que moram no mesmo local também testaram positivo para a Covid-19, assim como dois profissionais de saúde que lá trabalham. Todos estão estável, em isolamento. As demais pessoas que lá vivem estão assintomáticas e em observação.





A SES confirmou 7 novos casos da doença em Campo Grande, que agora soma 68. Foi confirmado também o primeiro registro em Miranda. Outros 14 municípios do estado também tem casos: Três Lagoas, com 11, Nova Andradina e Dourados com 10; Sonora com 9; Chapadão do Sul com 7; Batayporã, com 6; Paranaíba, com 2 e Alcinópolis, Corumbá, Naviraí, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso e Sidrolândia, com 1 registro cada.