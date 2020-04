Morte por dengue aumenta 204% em MS e o deputado Contar pede providência para combater alto índice

Houve um aumento aproximado de 204% nas mortes por dengue em Mato Grosso do Sul, de acordo com o último boletim epidemiológico da SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado no dia 8 deste mês. Diante desta situação alarmante, o deputado estadual Capitão Contar (PSL) solicitou que o Governo de MS tome medidas eficazes no combate desta doença.





“Desde o início do ano tenho me empenhado em pedir soluções aos órgãos estaduais e municipais, para que olhem com zelo esta situação. Há diversos terrenos com mato alto, com lixo que acumulam água, além de imóveis fechados que se transformam em criadouros. É preciso uma ação enérgica para frear este mosquito e a taxa de mortalidade”, enfatiza o deputado Contar.





Em três meses de 2020, 22 pessoas morreram por conta da dengue, sendo 7,3 por mês. Já em todo 2019, foram 29 fatalidades, uma média de 2,4 por mês. As mortes ocorridas neste ano foram nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Bodoquena, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas e Sidrolândia. Além disso, até o dia 8 de abril de 2020 já foram confirmados 17.364 casos de dengue em Mato Grosso do Sul.