Morre ator de Batman aos 68 anos após contrair o novo coronavírus

Jay Benedict, ator de Aliens e Batman, faleceu no último sábado (4)

Neste sábado (4), morreu na Califórnia, Estados Unidos, o ator Jay Benedict, aos 68 anos de idade, vítima do novo coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria do ator, que publicou um comunicado no Twitter:





“É com muita dor que anunciamos a morte do nosso cliente Jay Benedict, que perdeu a batalha contra o covid-19. Nossos pensamentos estão com sua família”, publicaram.





Nas redes sociais, a atrz Vicki Michelle, que contracenou com o ator na série Emmeralde, lamentou a morte do amigo. “Chocada ao saber que um dos nossos mais brilhantes atores e um dos homens mais gentis Jay Benedict, morreu. Casado com minha querida amiga Phoebe Scholfield. Meu coração está com ela e sua família nesse momento triste”, escreveu ela.





Com uma longa carreira em papéis menores, ele participou de filmes como Aliens: O Resgate, onde viveu o pai de Newt (Carrie Henn) e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, onde interpretou um homem rico.





Além de sua carreira no cinema, Jay Benedict era também dublador, participando da versão americana do anime Super Nova e do game Spartan: Total Warrior.