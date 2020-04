Militares descontaminam Aeroporto de Campo Grande

Descontaminação foi feita a pedido da Infraero e será feita nas áreas internas e externas do aeroporto

Descontaminação do aeroporto irá durar cerca de 5 horas ©Silas Lima

Munidos de hipoclorito de sódio e álcool em gel, militares fazem a descontaminação do Aeroporto Internacional de Campo Grande, trabalho que obrigou o esvaziamento e interdição da área. O serviço de combate ao novo coronavírus (Covid-19) começou por volta das 14h30 e deve durar cerca de 5 horas para ser finalizado.





A descontaminação passa por três etapas, sendo a primeira a descontaminação da própria equipe de borrifadores, 21 militares que utilizam EPIs (Equipamento de Proteção Individual). Depois, munidos com as bombas costais, fazem a limpeza em todo o aeroporto, nas áreas interna e externa.





O aeroporto foi fechado após a chegada do último voo e saída dos passageiros. A mistura dos produtos está sendo borrifada em todas as áreas, incluindo as paredes, a calçada e a pista por onde caminham os passageiros até o setor de desembarque. Dentro, todos os compartimentos, salas e até equipamentos eletrônicos estão sendo descontaminados.





O capitão de fragata Costa Santos, comandante do 3º batalhão de operações ribeirinhas do 6º Distrito Naval, explica que estão sendo usados na mistura o hipoclorito de sódio (que, diluído em água é o água sanitária), álcool isopropílico (90%) e álcool 70% que tem como alvo específico o vírus da Covid-19.





“Estamos jogando em toda a superfície”, disse, explicando que não existe um tempo de validade dessa descontaminação. “Efetividade é maior quando a população adota medidas sanitárias”. A descontaminação está sendo feito a pedido da Infraero.





Enquanto 21 militares trabalham diretamente na borrifação, outro grupo, do Exército, faz o isolamento do aeroporto e no entorno. A rua de acesso foi bloqueada. Para quem acompanha o trabalho, ficou no ar o forte cheiro de água sanitária. O aeroporto ficara fechado hoje, sendo permitido o retorno dos funcionários somente amanhã.

Na área externa, borrifação nas paredes e colunas ©Paulo Francis





