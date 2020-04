Mega-Sena acumula de novo e agora vale R$ 20 milhões

©FRANCISCO BRITTO

O sorteio da noite desta quarta-feira (15) da Mega-Sena, mais uma vez não teve acertadores. As dezenas foram sorteadas no espaço da Caixa em São Paulo e agora o prêmio está acumulado em R$ 20 milhões. O próximo sorteio acontece no sábado (18).





Confira os números sorteados: 01 - 17 - 30 - 37 - 46 - 50.





A quina premiou 20 apostas, cada uma com R$ 83.292,59. A quadra teve 1.723 ganhadores que irão receber, cada um, R$ 1.381,18. Conforme a Caixa a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.





Para as aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.





O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia. O pagamento é feito por cartão de crédito.