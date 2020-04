MARACAJU| Frederico Felini aceita convite para somar junto com Marcos Calderan ao PSDB

O Ex-secretario de Governo e Desenvolvimento Econômico Frederico Felini entra para o ninho dos Tucanos, reforçando o time.

Com a filiação de Frederico o PSDB conta com dois fortes nomes para a disputa da Prefeitura de Maracaju. Juntamente com Frederico, Marcos Calderan que já estava no partido coloca os dois nomes como pré-candidatos.





O ato de filiação foi prestigiada por Eduardo Riedel e Édio Antônio, para Riedel a vinda de Frederico Felini é muitíssimo bem-vinda e acredita não somente no potencial do ex-secretário, mas também como um dos melhores nomes para somar e fazer com que o município de Maracaju prospere ainda mais, tendo em vista os projetos e trabalhos que Felini fez em Maracaju.





"A chegada de Felini é algo muito quisto pelo partido, nós estamos em um momento que devemos trazer melhorias ao município e o Frederico é jovem, tem visão e além disso trabalha a muitos anos para melhorar Maracaju, acreditamos que ele juntamente com o Marcos serão ótimos Líderes para o futuro," ressaltou Riedel.

Além da filiação de Frederico outros também adentraram o ninho dos tucanos, como Lucas Lorenço Calderan, filho de Marcos Calderan, o empresário Nelson José dos Santos, O Cabeleireiro Lord's, e também a Rosane Jung, Felipe André Leite de Oliveira e Nodaires Martins Ramires, todos como pré candidatos a vereadores pelo partido.





Para Felini entrar para o ninho dos Tucanos para dar continuidade a seu trabalho em outra equipe e acredita que Maracaju tem muito mais para crescer se estiver no caminho certo, e juntamente com Marcos Calderan este futuro está mais próximo.





"Estamos em um momento muito diferente de todos os outros já vividos, mas acredito que Maracaju tem muito a crescer se estiver no caminho certo, a história do empresário Marcos Calderan mostra o quanto Maracaju pode e deve alçar voos maiores, prosperar e somente com muita responsabilidade e zelo pelos nossos munícipes," relatou Felini.





O empresário Marcos Calderan e Frederico Felini afirmam que estão muito confiantes neste novo projeto, além de reafirmarem estarem e caminharem juntos buscando sempre o melhor para nossa cidade.