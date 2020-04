JATEÍ| Jeovani Vieira recebe prêmio de vereador mais atuante do Município

Premiação foi concedida pelo instituto Me Liga – Prime Destaques Brasil

Com uma margem de 2,91% para mais ou para menos e 39% de confiança/aprovação, o vereador por Jateí, Jeovani Vieira dos Santos (PSDB) recebeu, na última segunda-feira, 27, do Grupo Me Liga – Prime Destaques Brasil, o título de Vereador Mais Atuante - Político Destaque 2019.





A pesquisa foi realizada no município nos dias 20 e 24 de janeiro, tendo como padrão abordagens sistemáticas simples da população no centro da cidade, nos Distritos Gleba Nova Esperança, Nova Esperança, Linha do Barreirinho e Linha Caraguatá.





Com uma amostragem de 284 entrevistas válidas o resultado apontou o vereador Jeovani Vieira como destaque por indicação popular.





O processo de coleta de dados executado pela Prime é constituído por questões com respostas espontâneas, na qual o entrevistado tem total liberdade para citar quem ele considera “Destaque”.

















Jeovani, que está no seu oitavo mandato parlamentar, agradeceu a população de Jateí pelo reconhecimento ao seu trabalho.





“Agradeço de coração o apoio do povo de Jateí dado ao meu trabalho legislativo por esta cidade que amo tanto. Sou consciente que muito há que se fazer, mas fica aqui o compromisso que jamais deixarei de lutar pelo bem-estar da população jateiense. Muito obrigado por tudo”, afirmou o legislador.