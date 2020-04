HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (5)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Se depender das estrelas, seu dia vai ser tranquilo e você tende a voltar as atenções para sua qualidade de vida. Embora não faça aspectos com os astros, a Lua percorre o setor da saúde em seu Horóscopo e incentiva a investir mais em seu bem-estar físico. Ela pode até recomendar alguma alteração na rotina domingueira, mas sem se envolver em muita agitação. Quanto mais sossego e paz, melhor você vai ficar. Se está querendo perder uns quilinhos, evite fugir muito da dieta e procure se concentrar em uma alimentação saudável. Nos relacionamentos, corte volta de temas polêmicos durante as conversas, pois essa é uma zona de risco hoje. O Sol, que brilha no seu signo, ressalta suas qualidades e avisa que você pode atrair pessoas poderosas. Com a pessoa amada, o clima é de leveza e desejo, culminando com momentos quentes e especiais na cama.





Touro - 21/04 a 20/05





Ainda que não troque muitas energias com os astros, a Lua circula em sua Casa da Conquista e ativa o seu poder pessoal. Seus atrativos ficam mais visíveis e a pedida para o domingo é se produzir. Capriche no visual e invista em sua imagem: você pode marcar presença em qualquer lugar. O dia pode ser indicado para multiplicar contatos e conhecimentos, portanto, busque se relacionar com pessoas que tenham os mesmos interesses. Uma atividade que reúna informação, boa alimentação e companhias agradáveis será uma ótima pedida. Há chance de conhecer uma pessoa organizada, solícita e atenciosa que despertará sua vontade de namorar. Se tiver um par, talvez prefira ficar no aconchego do seu ninho ou passear com seu amor em um local calmo e retirado. Preliminares ganham importância no sexo.







Gêmeos - 21/05 a 20/06





No setor doméstico do seu Horóscopo, a Lua Crescente convida a se aproximar - mesmo que de forma virtual - dos parentes e das pessoas mais íntimas. Seu signo tem rodinha nos pés e seu desejo maior é de sair, mas as recomendações de ficar em casa por conta do coronavírus e algumas tarefas em casa devem lhe prender. A ordem é se organizar para dar conta dos seus deveres e não ficar se cobrando depois. Nada impede que, após terminar as suas atividades, você faça o que mais gosta em boa companhia. Alguém da turma pode te apresentar um crush bacana. Paquera deve acontecer e a atração física terá papel importante na aproximação. Se vive um romance, você e o par talvez se deparem com diferentes pontos de vista e planos conflitantes. Nesse caso, uma conversa calma e com argumentos sólidos tem tudo para resolver desavenças.









Câncer - 21/06 a 21/07





Além de deixar seu comportamento mais esperto, antenado e comunicativo, a Lua vai te dar mais disposição para interagir, socializar e compartilhar ideias. O tititi nas redes sociais pode fervilhar e você tem tudo para ganhar muitos "likes". O domingão será favorável para trocar informações, mensagens, programar passeios junto à natureza ou viagens curtas para quando passar o risco provocado pela pandemia de coronavírus. Na paixão, pode sentir tentação de experimentar um fruto proibido ao ser alvo de paquera por alguém que ainda está em um relacionamento, mas isso pode causar desconforto e dilemas, gerando dúvidas em você. Será que vale a pena entrar em um relacionamento secreto? Na vida a dois, convém exercitar seu lado compreensivo. Evite cobrar perfeição da pessoa amada: em vez disso, coloque-se no lugar do par e procure entendê-lo. No sexo, há sinal de bom entrosamento.





Leão - 22/07 a 22/08





Seu jeito pode ficar mais voluntarioso, crítico e enciumado, tudo culpa da vibração lunar crescente, que agita a sua 2ª Casa Astral. Embora não faça aspectos hoje, a Lua mexe com a sua necessidade de segurança emocional e qualquer sinal de rejeição ou desatenção alheia pode te incomodar. Mas o domingo pode ser positivo com grana, sobretudo em jogos, apostas e sorteios. Se gostar de carteado, a sorte lhe favorece. Talvez agrade você reunir a família ou os amigos que moram com você em torno da mesa, desde que cada um ofereça a sua cota de colaboração: uns cuidam do cardápio e outros ajudam na arrumação. A dois, um programa costumeiro será a pedida. O desejo se manifestará em locais imprevisíveis.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua atravessa o seu signo e coloca as características virginianas em evidência. Se pintar aquela vontade de faxinar a casa, lembre-se que o descanso é primordial para conservar a saúde. Procure se envolver com coisas que te ajudem a relaxar e reserve um tempinho para os cuidados com sua beleza. Hoje a Lua não faz aspectos com outros astros, mas incentiva a trocar experiências e conversar com amigos. Bole um programinha virtual em turma: você pode passar horas agradáveis com pessoas que admira e se identifica. Nos assuntos do coração, há possibilidade de se deparar com uma surpresa do destino. Se for procurado(a) por um antigo amor, talvez a paixão reacenda mais forte ainda. No relacionamento, você e o par poderão tirar o dia para relembrar as músicas que curtiam no início do romance, assistir a um filme juntos ou simplesmente namorar do cantinho predileto dos dois.

Libra - 23/09 a 22/10





A Lua circula no signo anterior ao seu e mexe com o seu emocional neste domingo. O astral pede sossego, cuidados extras com a saúde e o bem-estar. Tudo indica que você estará em uma fase mais introspectiva, buscando respostas para algumas das suas questões internas. Há tendência de pensar mais na vida e um Apoie-se nas vibrações do Sol ariano, que brilha no lado oposto do seu Horóscopo e dá um pouco mais de disposição para se relacionar. Hoje a paquera poderá rolar online, nas redes sociais ou sites de relacionamento, mas não crie muitas expectativas. Se tiver um(a) companheiro(a), use de diplomacia e seja paciente, pois seu amor pode estar mais ciumento e controlador.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Você tem um jeito seletivo e escolhe a dedo as suas companhias, mas as energias desse domingo vão favorecer as suas relações sociais. A Lua se movimenta em sua 11ª Casa Astral e ativa o seu desejo de interagir com os outros, partilhando sensações, experiências e vivências. Valerá programar suas opções de lazer para incluir gente de que gosta, reunindo pessoas virtualmente para trocar ideias e se distrair. Também poderá sentir vontade de participar de atividades ligadas a interesses comunitários, artes visuais, fotografia e seminários. Nos assuntos do coração, você vai demonstrar um jeito mais observador e tudo indica que vai prestar mais atenção no crush. Seu lado atencioso poderá aflorar e há chance de se apaixonar por alguém com quem tenha muitas afinidades. O relacionamento conjugal tende a passar por uma fase de reestruturação e mudanças. Sexo com mais leveza e conversa.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Seu signo é do tipo que não tem muita parada e ficar em casa em pleno domingão pode ser dureza, ainda mais porque as influências astrais vão ativar o seu desejo de sair da rotina. Apesar disso, é importante seguir as recomendações de isolamento social por conta do coronavírus. Que tal dar cartão vermelho para a preguiça e buscar uma atividade que te realizem? O Sol ariano garante que o dia tem sabor de aventura e pode reservar gratas surpresas na paixão. Seu carisma está na melhor forma e a Lua ainda vai ampliar o seu prestígio, colocando você em destaque. Alguém bem-relacionado e que tem trânsito livre em várias turmas pode despertar seu interesse. Na união, invente algo bem gostoso pra fazer com o par. Isso vale também para o sexo, portanto, espante a monotonia na cama.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Hoje o céu está tranquilo e o domingo promete ser pra lá de adequado para o seu signo curtir a folga. A Lua visita os domínios virginianos e não faz aspectos importantes, mas você se sente super à vontade quando recebe essa energia astral e pode tirar excelente proveito dela. A recomendação é cuidar do corpo, fazer uma atividade física leve ou caminhada ao ar livre. Passear em uma praça arborizada sozinho(a) ou levar seu pet - respeitando as recomendações para evitar o contágio por coronavírus - pode te proporcionar uma sensação de bem-estar e harmonia interior. No amor, bom momento para estabelecer contatos com pessoas de longe ou começar namoro à distância. Também há possibilidade de iniciar um relacionamento amoroso com alguém jovem e comunicativo. Se tiver um(a) parceiro(a), invente algo diferente e surpreenda-o(a) com sua comida preferida, um passeio, um presente ou uma massagem caprichada.





Aquário - 21/01 a 19/02





Seu signo é um dos mais sociáveis do Zodíaco e tem muita facilidade para atrair novas amizades. Porém, seu comportamento habitualmente extrovertido hoje está diferente por obra da influência lunar. Com um jeito contido e introspectivo, tende a passar mais tempo pensando na vida, avaliando perdas e dificuldades pelas quais pode estar passando. A boa notícia é que as respostas devem chegar e clarear as coisas, seja através da ajuda de um anjo da guarda ajudar ou de uma pessoa que você quer bem -- ouça conselhos. No amor, sua sensualidade vai se destacar e funcionar, apesar do seu lado retraído. Alguém de seu círculo íntimo poderá demonstrar interesse por você. Se tem um par, evite conversar sobre temas polêmicos. Na intimidade, desejará ir direto ao ponto: hoje o sexo pode ser marcado por rapidez.



Peixes - 20/02 a 20/03





Hoje, não falta incentivo das estrelas para demonstrar a importância das pessoas que estima em sua vida. Seu coração, generoso por natureza, estará atento às demandas dos outros e você vai fazer o que estiver ao seu alcance para atender as necessidades alheias. Ser útil vai te deixar ainda mais feliz. Agora, os astros também favorecem os cuidados consigo e agradinhos vão reforçar sua autoestima. Só tenha cuidado com os gastos, já que há risco de perder a mão e torrar dinheiro além das posses. Atividades em família prometem ótimos momentos e um clima de união vai embalar o encontro com parentes. Talvez seja solicitado(a) a opinar em assuntos domésticos e participe de decisões que vão influenciar a todos no lar. No lado amoroso, é hora de sair da zona de conforto e chamar quem paquera para sair. No romance, porém, maneire nas críticas: o par pode se ressentir.