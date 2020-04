HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (18)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua circula em seu inferno astral, mas amanhece em sintonia com Urano e promete boas vibrações para o começo do sábado. Você pode encontrar soluções engenhosas para os problemas logo cedo. Já à tarde, convém dar uma pausa e cuidar com mais carinho do seu bem-estar físico e emocional. Lua e Vênus entram em conflito, recomendando cautela com o seu organismo e mais diplomacia nas relações pessoais. Se for possível, descanse e desligue-se das obrigações. Fofoca pode atrapalhar a paquera, mas Mercúrio e Vênus rebatem esse astral e mandam influências positivas na paixão. Pode descobrir que há alguém comunicativo, talvez de outra cidade, com interesse especial por você. Na vida a dois, aproveite mais os momentos de privacidade com quem ama. Deixe que seu par comande as coisas na intimidade.

Touro - 21/04 a 20/05





Urano segue em seu signo e recebe energias positivas da Lua pisciana, anunciando um início de sábado do jeitinho que você mais gosta. Pequenas mudanças em sua rotina vão te deixar de bem com a vida e com o astral lá em cima Hoje, a diversão é com os amigos, principalmente aqueles que não conversa há tempos: vão rolar histórias engraçadas do passado nos encontros online e em bate papos por aplicativos. Já à tarde, dobre a atenção com os gastos: pode fazer uma compra por impulso e se arrepender. Nos assuntos do coração, poderá ter em contato com uma pessoa divertida e disposta a entrar em um lance gosto contigo. Se tem um amor, ajeite suas coisas logo para poder saborear o final de semana com seu bem, ainda que seja dentro de casa. Vale pedir comida por delivery para ter mais tempo para namorar e curtir.

Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mercúrio faz excelente aspecto com Vênus, que segue brilhando em seu signo, e revela um sábado de grande harmonia em seus relacionamentos. O dia também pode ser perfeito para tentar um look ousado, conhecer gente diferente na internet ou se dedicar a um interesse ligado à espiritualidade, estudos ou autoconhecimento. Qualquer que seja sua escolha, o importante é se conectar com o que te faz bem e feliz À tarde, não convém dar trela para intrigas, mas o cenário melhora e a paquera pode surpreender. Aposte em seu poder de comunicação e sedução para se aproximar afetivamente de quem mexe com suas emoções. No romance, momento de pura integração com o par. O sexo vai rolar com pegada firme e até declaração de amor.

Câncer - 21/06 a 21/07





O sábado começa cheio de estímulos graças aos bons fluídos da Lua com Urano. Você contará com mais motivação para mudar o que tem vontade à sua volta e fazer as coisas de maneira diferente tende a proporcionar sensações gratificantes. Se estiver de folga, a dica é conhecer lugares novos, mesmo que seja pela internet. Muitos planos e sonhos para o futuro vão passar pela sua cabeça: alimente as suas esperanças. Na paixão, há possibilidade de começar uma relação com alguém que ainda esteja comprometido, ou tenha filhos de relacionamento anterior. Na vida a dois, fase positiva para aprofundar os laços, curtindo a intimidade conjugal em um lugarzinho tranquilo e distante de agitação. Aposte nas preliminares sexuais.

Leão - 22/07 a 22/08





O fim de semana chega com ótimas promessas para você e mudanças que podem ocorrer devem fortalecer a sua motivação pessoal. Reviravoltas e surpresas serão bem-vindas para acabar com a rotina e a acomodação. Mercúrio e Vênus formam ângulo harmônico e trazem incentivo extra para você sair da sua zona de conforto, buscando novos interesses, contatos e relacionamentos. Só tenha cautela no período da tarde, quando contratempos não estarão descartados. Dobre a atenção com gente indiscreta. No amor, há possibilidade de sentir algo mais por alguém que vai tentar desafiar sua autoridade. Veja isso como um aprendizado, uma lição de humildade. Nessa mesma energia, olhe para seu relacionamento afetivo e peça ao seu par para falar sobre as mudanças necessárias para a união crescer. Sexo com pitada de fantasia.

Virgem - 23/08 a 22/09





Os astros mandam generosas energias para o seu signo e anunciam um sábado feito sob medida para você relaxar e se cuidar. Mercúrio, seu regente, fica numa boa com Vênus, revelando um momento propício tanto para elevar sua vitalidade quanto para realçar seus encantos pessoais. Dia favorável para caminhadas ou corridas em seu cantinho. Deixe a inibição de lado, capriche no visual e se solte mais na vida amorosa. Seu jeito estará mais sedutor do que o normal e você pode atrair muita paquera. Com argumentos fortes e muito charme, poderá conseguir o que deseja na conquista, caso já esteja com o pé no namoro. Se tiver alguém, a promessa do céu é de muito romantismo. Se você e o par estão a fim de um programinha bem caseiro, aposte em algo que traga um clima de lua de mel.

Libra - 23/09 a 22/10





Mercúrio sorri para Vênus, seu planeta regente, anunciando um momento de aprendizados e evolução em seus relacionamentos. Nem sempre você expõe o que pensa e sente, com receio de não ser gentil ou deixar de corresponder às expectativas alheias. Mas agora vai contar com muita habilidade para defender o que considera essencial. Mesmo que desagrade aos outros, o importante é fazer o que estiver de acordo com sua consciência, ok? Uma antiga paixão pode reaparecer na sua vida de repente. Se estiver num relacionamento estável, é hora de injetar criatividade na rotina. Como? Você pode mimar a pessoa amada com o prato predileto dela e, na sequência, pedir ou fazer uma massagem gostosa. Tudo vai contribuir para uma noite de amor inesquecível..

Escorpião - 23/10 a 21/11





Lua e Urano abrem o dia em sintonia e elevam o astral deste sábado, convidando você a se integrar mais com as pessoas queridas, ainda que seja através de mensagens e telefonemas. Hoje sua criatividade está apurada e você pode fazer coisas lindas e úteis em seu cantinho. Talvez sua casa precise de reparos: aproveite a ocasião para colocar a mão na massa. Invista em opções de lazer que ampliem seus horizontes: algo que inclua filmes ou músicas é uma boa pedida. Observe mais ao seu redor para reparar na beleza das coisas simples. Na paixão, há possibilidade de se encantar por uma pessoa imprevisível e surpreendente. A dois, deixe-se levar pelas preferências do seu amor. Prepare comidinhas leves para curtir na cama com seu par.

Sagitário - 22/11 a 21/12





Agindo no setor familiar do seu Horóscopo, a Lua conecta você com os assuntos da intimidade e pede recolhimento, deixando seu astral mais reservado. Curta a sua própria companhia e busque uma atividade para arejar a mente. A Lua pisciana também coloca em evidência os interesses domésticos e revela que é um bom momento para cuidar do seu lar. Arrumações e faxinas devem surtir bons resultados, além de eliminar as energias estagnadas da sua casa. Hoje, o lazer deve priorizar suas necessidades. Leituras ou estudos estarão protegidos. Que tal ligar para os parentes que não vê há tempos? Pode rolar paquera com alguém que conhece bem. Na vida a dois, quanto mais cumplicidade com seu amor, mais unidos vocês vão ficar.

Capricórnio - 22/12 a 20/01





Os astros deixam seu comportamento mais descontraído e o lado reservado do seu signo vai dar um tempo neste sábado. O aviso vem da Lua e de Urano, que abrem o dia em ótimo aspecto, convidando você a aproveitar mais os bons momentos da vida. Planejar atividades gostosas pra fazer em seu canto vai levantar sua alegria: convide as pessoas que moram com você para joguinhos, divertimentos ou então prefira aqueles que incluam música e, se sentir disposição, cante Na relação amorosa, vai valer a pena deixar um pouco de lado as tarefas de casa e preparar uma programação especial para curtir com o par, com direito a uma noite de amor caliente. Se estiver só, é possível que encontre uma pessoa interessante e disponível nas conversas online e em aplicativos de namoro.

Aquário - 21/01 a 19/02





Urano, seu planeta regente, segue o lento percurso que faz em Touro, signo que abriga sua 4ª Casa Astral, agitando tudo o que diz respeito ao universo da sua família. Ele se harmoniza com a Lua nas primeiras horas deste sábado e manda um belo incentivo para você fazer o que mais gosta: dar um chega pra lá na rotina. Também será um bom dia para cuidar da sua aparência e se embelezar. Ouse no visual, valorize um corte de cabelo diferente ou mude a cor dos fios, mas procure fazer isso até a metade da tarde, já que imprevistos podem ocorrer após esse período. A mesma dica vale para quem está a fim de mexer na decoração de casa. Na paixão, Mercúrio e Vênus prometem um momento muito positivo para a conquista, portanto, invista suas fichas. A dois, que tal surpreender a pessoa amada com algo feito por você?



Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua brilha em seu signo e sorri para Urano logo no começo do dia, trazendo vibrações generosas e positivas para a sua vida. Você vai se entrosar bem com quem convive, convencerá com facilidade e terá muita criatividade ao lidar com as suas coisas. Agora, se está a fim de ficar de papo para o ar, o sábado pode cair como uma luva, pois os astros também prometem um momento de preguiça e descanso, sem muita agitação. As emoções estarão transbordando e sua mente deverá voar para o passado a fim de resgatar antigas lembranças. Busque por memórias alegres para elevar seu astral. Fazer uma declaração de amor ao seu par vai dar mais firmeza à união: aposte nisso Se seu coração estiver livre, poderá conhecer alguém interessante nas redes sociais e engatar um papo esperto.