HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (9)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua troca energias tensas com alguns astros, mas, como os aspectos ocorrem pela madrugada, não terão impacto em seu Horóscopo. Em contrapartida, o Sol atua em seu signo e ilumina as suas principais qualidades. Chegou o momento de, com calma e agindo mais conscientemente, ocupar o espaço que merece e tomar o seu lugar como profissional. A carreira e o prestígio junto aos superiores podem se fortalecer e devem se abrir cada vez mais. Nos momentos de dúvida diante das dificuldades, convoque seu mestre interior. O astro-rei também manda luz para seus relacionamentos pessoais e favorece a paquera. Você vai brilhar com seu estilo ousado e sedutor, atraindo novos admiradores. Se tem um amor, tudo indica que está passando por um período de muita entrega com seu par. Podem fazer planos e pensar mais no futuro.







Touro - 21/04 a 20/05





É hora de mostrar sua capacidade de iniciativa e ousar mais em suas atitudes e atividades. Os astros recomendam a sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais para conseguir o que pretende em seu trabalho. Confie em seu taco e apresente suas ideias originais. Serviços autônomos podem ter um novo impulso e há possibilidade de melhorar os seus ganhos, inclusive através de parcerias. A Lua percorre sua Casa 7, favorece o clima de paixão e revela que um romance está prestes a começar. Alguém envolvente e com ar de mistério pode despertar seu interesse. Se tem um par, é o momento de deixar as mágoas de lado e esquecê-las de vez. Reinvente o relacionamento em novas e harmônicas bases. Sexo envolvente.







Gêmeos - 21/05 a 20/06





Nesta véspera de feriado, as demandas no trabalho podem se avolumar e a Lua, que transita em sua 6ª Casa Astral, acentua seu lado esforçado e sua capacidade de concentração. Mas, ao mesmo tempo em que deverá contar com sua intuição, criatividade e inspiração, também pode rolar alguma incerteza quanto ao rumo profissional que deseja tomar. Lembre-se dos projetos que elegeu como prioritários e siga o que havia planejado anteriormente. Só não deixe de ouvir os conselhos dos astros e cuide com mais carinho da sua saúde. É o momento de gerenciar melhor as suas tarefas para evitar estafa. Nos assuntos do coração, seu jeito estará muito sedutor e pode se dar ao luxo de escolher seu próximo love quando estiver paquerando. Na vida a dois, o casamento entra em uma fase de desejo intenso e troca de confidências.









Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua até poderia zicar seu signo nesta quinta com cara de sexta, mas as briguinhas que ela promove hoje perdem a força logo cedo. Ponto para você, que vai receber as energias em seu paraíso astral e poderá ter um dia dos mais agradáveis. Dedique-se às atividades de que mais gosta e não perca a chance de entrar em contato com as pessoas que estima. Na vida profissional, quem dá o toque é o Sol: o momento é de respirar fundo e apostar naquelas metas que sempre desejou alcançar. Para tanto, valerá ter uma postura mais arrojada e corajosa em seu trabalho. Na paixão, se está saindo de um romance, o período é de mudança profunda, mas quando menos esperar alguém vai se declarar a você. Se está só, pode rolar uma química poderosa com Escorpião ou Peixes. Na união, quanto mais conviver com o par, mais o amor se solidificará.





Leão - 22/07 a 22/08





Urano continua causando no setor que tem tudo a ver com a sua vida profissional e também pode instigar a vontade de chutar o balde, mas tome cuidado, pois pode ter de buscá-lo depois. O mais sábio será planejar seus próximos passos com calma antes de saltar para o desconhecido sem rede de proteção. Em compensação, a Lua escorpiana vai dar força para atravessar esse momento e avisa que você pode ter muito a ganhar se concentrar seus esforços naquilo que já sabe e domina. O relacionamento com os parentes será favorecido e, além disso, hoje você pode resolver algo importante em casa. No lado sentimental, poderá se apaixonar por alguém que conhece, uma pessoa com quem já tem uma certa intimidade. No romance, confie na proteção do cônjuge e nos conselhos que seu amor te dá. Enquanto os dois cuidam das tarefas do lar, pode pintar um clima para o sexo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Vênus manda incentivo para os seus interesses profissionais ao mesmo tempo em que sinaliza boas parcerias no trabalho. A satisfação de lidar com o que gosta ficará cristalina e você também poderá investir em cursos ou ferramentas online que melhorem o seu desempenho no serviço. A Lua indica que terá conversas esclarecedoras hoje. Uma pessoa próxima pode precisar de conselhos e sua percepção ajudará a entender a fundo certas coisas que passariam despercebidas em outros dias. Na paixão, talvez alguém de seu círculo de trabalho ou da sua vizinhança se interesse por você, sobretudo através de papos nas redes sociais ou aplicativo de namoro. Se tem um par, é um bom momento para falar sobre assuntos que agradam os dois, dialogar sobre a educação dos filhos e planos para o futuro. O sexo pode ser apimentado com palavras e atitudes mais atrevidas.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua escorpiana troca farpas com os astros na madrugada, mas deixará de fazer aspectos pela manhã e isso quer dizer que hoje vale apenas a energia pura que ela manda do céu. Talvez você precise lidar com sigilo nos assuntos de trabalho ou então manter o foco em uma pesquisa mais apurada e que exija atenção aos detalhes. As finanças ganham evidência nesta véspera de feriado, mas convém ter cautela. Cuidado com cobranças inesperadas que podem surgir e comprometer seu caixa. Mostre seu lado conciliador nos assuntos que tratar com a família. Ao zapear pelas redes sociais, poderá reencontrar um amor do passado. O sentimento de posse aflora no romance, mas o passeio do Sol pelo setor do casamento do seu signo traz luz para as questões conjugais, realça o espírito de união e pode te ajudar a controlar o ciúme.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Seu signo é introspectivo por natureza e hoje recebe a visita da Lua, que intensifica os seus sentimentos e torna você mais emocional do que racional. Os instintos e a espiritualidade se fortalecem, mas o lado prático da vida também pede atenção. Chegou a hora de atentar para a energia que o Sol traz ao seu cotidiano e explorar essa força a seu favor. No trabalho, o astro-rei recomenda a agir com mais humildade, objetividade e buscar uma rotina mais funcional. Na saúde, é o momento de aprimorar os cuidados com o corpo. A Lua também vai mexer bastante com os seus interesses afetivos hoje e promete novos horizontes em sua vida: seu coração deve estar mais aberto a uma nova paixão. Se já tiver um(a) companheiro(a), convém delimitar as áreas de atuação e influência de cada um dentro dos assuntos da família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Provavelmente você gostaria de ficar em casa descansando, mas as obrigações chamam e ainda que esteja cumprindo as orientações de isolamento social em seu lar, terá muita coisa pra fazer. A Lua inferniza seu astral e pede para conciliar os deveres com um pouco de distração para não se irritar nem comprometer seu bem-estar. Procure intercalar tarefas chatas com música, leitura, um trabalho artístico ou uma atividade manual de que goste. Na paquera, poderá entrar em contato com alguém impetuoso e faíscas podem sair nas conversas, mas convém ir com calma e segurar a onda. Se tem um par, o convívio conjugal está mais pé no chão e pode faltar uma pitada de paixão para acender o clima a dois. Cabe a você trazer o romantismo de volta à relação e despertar o lado mais terno e emotivo de quem ama. Sexo com pegada firme.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Para quem se envolve de corpo e alma com as demandas do trabalho, como o seu signo, a dica é fazer com que a experiência de realizar seu serviço seja mais prazerosa. A boa notícia é que Vênus lhe abençoa nessa caminhada e além de sinalizar mais satisfação, ainda indica que há boas chances de ampliar os seus ganhos. A Lua, que hoje passa pela sua 11ª Casa Astral, estimula a sua vida social, os contatos com grupos, amigos e conhecidos, mas por enquanto tudo online. No setor da paquera, pode ser que pinte alguém meio folgado e você, com a anteninha ligada, não hesitará para permanecer livre, continuando em busca do par ideal. Na união, terá mais vontade de decidir para qual rumo seguirá a relação conjugal. A palavra final está contigo e a pessoa amada parece estar totalmente entregue a você.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua atravessa o ponto mais alto do seu Horóscopo, colocando suas competências e seus talentos em destaque. O seu desempenho profissional deve ganhar visibilidade e evidência, portanto, dobre a atenção em suas tarefas. Capriche nos detalhes, revise o que escrever e pense duas vezes antes de falar para não correr o risco de ser mal interpretado(a). O Sol segue iluminando seus contatos, sobretudo os virtuais, e avisa que você pode ter uma surpresa com gente conhecida. A paquera estará animada e há possibilidade de uma pessoa muito especial se ligar em seus encantos. Só que a iniciativa talvez tenha que partir do seu lado. Na vida a dois, é o momento de aprimorar a comunicação com o(a) companheiro(a), elogiando as qualidades de sua cara-metade. O resultado pode ser uma bela noite de amor.

Peixes - 20/02 a 20/03





Enquanto o Sol segue firme em sua Casa da Fortuna, estimulando as iniciativas que visam melhorias materiais, a Lua convida seu signo a aperfeiçoar conhecimentos e ampliar a visão de mundo. Hoje você pode aprender muito ao trocar experiências com pessoas de outras localidades através de mensagens e interatividade nas redes sociais. No setor profissional, os ventos apontam para atividades ligadas a grupos, bem-estar social e filantropia. A área de terapias também está favorecida. Sua missão nesse momento é encontrar o que te faz feliz e entregar-se com paixão ao seu novo interesse, seja algo ou alguém. Aliás, essa pessoa pode estar mais próxima do que você imagina. No relacionamento amoroso, é hora de vivenciar o romance com cumplicidade e companheirismo. Momentos íntimos envolventes com mais toque de pele, carícias, emoções e sensações.