HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04





Quem comanda a terça-feira é Marte, planeta regente do seu signo, que abre o dia em sintonia com a Lua, reforçando a sua vitalidade logo cedo. Só que o astro briga com Urano e recomenda atenção dobrada com os gastos. Se o trabalho que executa não lhe dá prazer, talvez seja o momento de pesquisar o mercado, avaliar outras opções e enviar seu currículo. Apesar de ser independente e esbanjar coragem, hoje a recomendação é ter cautela antes de tomar atitudes intempestivas. Agora, uma dupla que vai favorecer sua vida profissional é Mercúrio e Plutão e eles indicam um momento oportuno para conversas, contatos, reuniões e definições com chefes e superiores. No amor, um lado seu deseja se entregar à paixão, mas outro não quer dar satisfações a ninguém. Pode relutar em assumir algo mais sério. A dois, é tempo de reavivar os desejos e relembrar o início do relacionamento.







Touro - 21/04 a 20/05





A Lua percorre sua 6ª Casa Astral e hoje entra na fase Cheia, destacando suas habilidades, competências e sua força de trabalho. Em aspecto positivo com Plutão, Mercúrio eleva a sua energia mental e dá sinal verde para as atividades em grupos e equipes ou que envolvam aprendizados, comunicações, escritos, divulgação e comércio. Seu raciocínio está mais focado para criar métodos eficientes de realizar as suas tarefas. Poderá, inclusive, usar isso para alavancar seus ganhos. Contudo, Marte e Urano estão em desalinho e pedem cuidado com reações e decisões impulsivas. Em alguns momentos do dia, sua energia poderá baixar, então, tire um tempo para descansar e reabastecer suas forças. No lado amoroso, a paquera poderá render nas redes sociais ou plataformas virtuais. Há sinal de interesse por colega. No relacionamento conjugal, mostre seu jogo de cintura. Não precisa ter queda de braço, mas se imponha com suavidade.







Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia começa animado e não falta estímulo para você fazer tudo o que se propõe. A Lua visita o setor mais positivo do seu Horóscopo, acentuando seus dons, sua sorte e seu magnetismo. Hoje os astros indicam boas possibilidades de descobrir formas mais simples e eficientes para executar suas atividades e isso vale tanto para o trabalho quanto para as tarefas domésticas. O dia favorece compras de roupas ou acessórios que valorizem sua imagem e beleza. No entanto, Marte e Urano recomendam prudência, principalmente no trânsito, em viagens ou contatos com pessoas e assuntos que não fazem parte do seu dia a dia. Na paixão, seu charme estará irresistível. Lance que começar hoje pode evoluir e se firmar. No romance, ouça mais seu par, principalmente quando a conversa for sobre projetos para o futuro. Palavras carinhosas podem substituir o sexo.









Câncer - 21/06 a 21/07





Interesses do lar e acontecimentos envolvendo parentes estarão no foco do dia. Mercúrio troca boas vibrações com Plutão, elevando sua esperteza e seu dom para argumentar e convencer. Esses astros também apontam um bom momento para resolver impasses, mal-entendidos e pendências com pessoas próximas. A Lua, que rege seu signo, hoje atravessa sua 4ª Casa Astral e entra na fase Cheia, pedindo um pouco mais de calma e introspecção. Se estiver passando por alguma dificuldade, silencie, procure ficar só e deixar a mente voar: a solução aparecerá naturalmente. Na paquera, há duas possibilidades: alguém que nem suspeitava pode se declarar ou você cria coragem e toma a iniciativa da conversa. Para quem tem um amor, é hora de aproveitar a intimidade e buscar novas formas de prazer. Só não deixe de agir com diplomacia, pois a Lua briga com o Sol à noite e avisa que pode rolar disputa pelo comando da relação.





Leão - 22/07 a 22/08





Dia de acontecimentos importantes entre as estrelas, alguns serão bons para o seu signo, já outros, nem tanto. Mercúrio e Plutão fortalecendo sua saúde e trazem energias promissoras para os seus interesses materiais. Instinto aceso para negociar e farejar oportunidades. Mudanças em curso na área profissional favorecem a começar algo novo, diferente do que tem feito. No entanto, Marte briga com Urano e esse atrito astral pode interferir em suas relações: controle a impaciência, aja com mais tato e evite se rebelar por qualquer contrariedade. No lado amoroso, pode ter boas surpresas. Na união, envie uma mensagem bem-humorada, apimentada e carinhosa para o par. Se criar situações descontraídas, terá uma noite mais positiva e espantará as ameaças de conflito apontadas pela oposição entre o Sol e a Lua.





Virgem - 23/08 a 22/09





Quem trabalha direitinho e cumpre as tarefas com o nível de perfeição e funcionalidade que são características de seu signo só pode obter reconhecimento, seja através de elogios ou promoções. Mercúrio está em paz com Plutão, realça as suas qualidades e dá sinal verde para as suas iniciativas. Você pode se sair bem em tarefas de equipe: saberá expor seus pontos de vista e delegar responsabilidades. Todavia, Marte fica de mau humor e pede atenção: cuidado com a pressa e com pequenos incidentes. Na paquera, é hora de se soltar mais e acreditar em seu poder de sedução, que hoje está forte. O relacionamento conjugal pode ficar tão romântico que até vai parecer meloso. Evite estragar o clima com picuinhas. Sol e Lua se desentendem à noite e recomendam a pegar mais leve nas cenas de ciúme e nas exigências com quem ama.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua segue em seu signo e hoje ingressa na fase Cheia, realçando seu prestígio e vitalidade. Existe forte possibilidade que uma porta se abra no aspecto profissional ou então que você sinta um chamado interior para redirecionar sua vida. Mercúrio forma aspecto benéfico com Plutão e promete blindar seus interesses, principalmente no trabalho e no lar. Hábil com as palavras e sagaz para perceber intenções, você pode exercer mais influência em seu meio e tem tudo para se destacar. Porém, Marte e Urano armam pé de guerra e recomendam a não brincar com a sorte em matéria de grana: segure a impetuosidade e evite gastos desnecessários. Na paquera, lembre-se que você está dando as cartas e pode escolher entre uma nova paixão ou reatar com alguém do passado. Uma certa tensão se desenha na relação a dois. Mas a sua famosa diplomacia libriana estará de plantão e pode te ajudar a contornar atritos com o par.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Hoje não convém dar sopa para o azar nem se arriscar sem necessidade. A Lua inferniza seu signo e entra na fase Cheia, recomendando a agir com mais discrição, bom-senso e ponderação. Apesar das solicitações profissionais, fique quieto(a) e evite emitir opiniões que sejam divergentes da maioria. A recomendação é manter sigilo em todas suas ações. Seu jeito é naturalmente introspectivo e a energia lunar favorece a ficar só, meditando e pensando na vida. Também terá aptidão para aconselhar outras pessoas, mas Marte inflama o clima no universo familiar, atiça seu lado nervoso e revela que há risco de desentendimentos com parentes. Na paixão, você pode ter a chance de retomar o contato com um amor do passado. Na vida conjugal, Urano pede mudanças. Procure fazer diferente e abra-se para reinventar a relação, mas controle a possessividade, que pode passar dos limites à noite.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Mercúrio forma em ângulo harmônico com Plutão, trazendo estímulos para os assuntos do lar e as finanças. Pode ser um dia proveitoso e rentável para quem trabalha em casa ou com atividades relacionadas a imóveis e a família. Boas vibrações para começar a fazer um curso de línguas ou algo que lhe possibilitará ganhos futuros. Contudo, Marte confronta Urano e alerta que tensões podem ocorrer nos contatos e nas conversas com quem encontra sempre, ainda mais primos, colegas e vizinhos. Convém lapidar a franqueza do seu signo para não correr o risco de escorregar em sincericídios. Na paquera, pode ser que desperte a atenção de alguém controlador. A melhor pedida será apenas se divertir sem aprofundar a relação. No romance, você e o par podem conversar sobre a melhor maneira de usar o dinheiro do casal. À noite, cautela e diplomacia serão bem-vindas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua circula no Meio-Céu do seu Horóscopo, incentivando você a mostrar suas competências e seus talentos. Ações, iniciativas e esforços que empreender hoje podem favorecer seu reconhecimento profissional. Mercúrio e Plutão, em ótimo aspecto, favorecem o raciocínio ágil e o poder de convencimento: partilhe ideias e opiniões. Momento produtivo para trabalhos ligados a setores de comunicação, vendas e planejamento. Todavia, Marte acende o sinal vermelho nas finanças e pede para segurar os gastos. Em algum momento do dia, tente proporcionar a si próprio(a) um agrado que faça bem à alma. Na paixão, é hora de ir com calma. Se a pessoa que paquera surpreender você negativamente, dê uma segunda chance. Apesar de sua atenção estar mais focada no trabalho, não deixe o casamento e a família sem os devidos cuidados. Mais do que sexo, a relação pede atenção e carinhos nesta noite.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mercúrio e Plutão dão apoio e proteção para os seus interesses profissionais e financeiros. Chegou o momento de priorizar o que ambiciona, colocar para fora seus talentos e buscar meios de concretizar os planos que estão sendo gestados em sua cabeça. A Lua favorece o aprendizado de algo que pode te trazer alegria e realização. Há boas perspectivas para descobrir uma atividade que você fará com prazer, um passatempo para liberar a criatividade e aliviar o estresse. Porém, Marte está de mau humor e pode contagiar o seu astral: evite alimentar rancores e impaciência, sobretudo no convívio com os parentes. No amor, seu coração pode ficar dividido entre duas pessoas bem diferentes. Noite de altos e baixos na união. Se o relacionamento conjugal estiver mexido, não force a barra com seu bem. Dê tempo ao tempo e tudo pode se ajeitar.



Peixes - 20/02 a 20/03





Pequenos imprevistos poderão atrapalhar seu desempenho no trabalho, mas nada que comprometa o resultado final. A Lua favorece a investir em sua qualidade de vida, mudar padrões de comportamento, começar uma dieta detox ou terapia energética. Mercúrio, que brilha em seu signo, troca vibrações positivas com Plutão e indica um momento oportuno para realizar alguns planos que são importantes para você. Poderá contar com ajuda de pessoas da sua confiança, sobretudo gente ligada ao seu círculo de amizades. Todavia, fique de olhos atentos nos gastos: Marte mal-humorado recomenda cautela dobrada com seu dinheiro e alerta para risco de prejuízos. Na paixão, há possibilidade de encontrar um amor e ter a impressão de que vocês já se conhecem há tempos. No romance, a companhia do cônjuge pode trazer sensação de apoio, proteção e ajuda mútua. Desejo ativado no sexo, mas cuidado com ciúme.