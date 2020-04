HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (6)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





A semana começa com muita energia, mas o foco pode estar disperso no começo do dia e convém se concentrar mais em suas tarefas. Mas boas energias chegam do aspecto positivo que envolve a Lua, Júpiter e Plutão pela manhã, favorecendo os seus interesses profissionais. As coisas vão sair de acordo com os seus planos e os trabalhos em equipe devem fluir bem. Só evite começar algo novo hoje ou realizar mudança muito significativa em sua rotina. Projetos pessoais devem ficar mais um tempinho em sigilo. Na saúde, é tempo de fortalecer a sua resistência imunológica para evitar viroses. No amor, apaixonar-se por alguém do trabalho poderá trazer mais dificuldades que prazer, mas a noite promete surpresas, ainda mais com um crush do signo de Libra ou Aquário. Na vida a dois, o belo trígono entre a Lua e Vênus vai deixar os laços de união ainda mais firmes. Sexo com intensidade.





Touro - 21/04 a 20/05





Além de passar o dia no setor mais positivo do seu Horóscopo, a Lua faz excelentes aspectos com Júpiter e Plutão, indicado um momento de sorte e boas vibrações para os seus interesses profissionais e financeiros. Ao longo do dia, a energia será propícia para trabalhos manuais e braçais, mas talvez não seja tão indicada para planejamentos. Mesmo que tenha uma ideia brilhante, guarde-a para si e espere amadurecer por uns dias. A Lua fica fora de curso entre as 10h30 e 18h09, desaconselhando alterações em esquemas e atividades cotidianas. Mas a paixão pode reservar surpresas puxe conversa - mesmo que de forma virtual - e se abra para a paquera. À noite, a Lua migra para Libra e sorri para Vênus, iluminando os assuntos afetivos. O momento é de muita cooperação e entrega no romance. Relacionamentos conjugais tendem a atravessar uma fase tranquila. Já na intimidade, os desejos estão em alta.







Gêmeos - 21/05 a 20/06





Encontrar soluções para problemas e saídas para dificuldades: essa é a força presente hoje e não te faltará motivação para agir. Você estará carismático(a) e envolvente, podendo usar essas qualidades a seu favor tanto na área profissional quanto nos contatos pessoais. Os astros acentuam a percepção do seu signo e tornam a sua capacidade de superação mais potente. Poderá resolver questões que dizem respeito a ganhos, bens e direitos. Só evite mudanças no ambiente doméstico ou compras para o lar, pois poderá se frustrar com o resultado. No lado amoroso, seu poder de sedução vem à tona e você poderá atrair uma pessoa otimista, agradável e acolhedora. Noite ideal para paquerar e conquistar. Se já for casado(a), a relação passa por um período de maior intimidade com o par e isso poderá levar ao aumento do desejo físico.









Câncer - 21/06 a 21/07





Dia excelente para fechar acordo de bastidores, fazer parcerias e cuidar de suas finanças. Porém, seja cauteloso(a) ao tratar de documentos, lendo e relendo o que assinará. A Lua faz aspectos positivos com os astros, mas fica fora de curso durante a maior parte do dia, recomendando mais prudência ao lidar com papelada, escritos e também ao expressar suas opiniões. Alguém do seu convívio pode interpretar mal e torcer as suas palavras. À noite, a Lua ingressa em sua 4ª Casa e fica em paz com Vênus, trazendo harmonia e integração para o seu ninho e o relacionamento com as pessoas próximas. A paquera deve ser discreta, mas pode surpreender se apostar na troca de olhares significativos e intensos. Com sua cara-metade, poderá tratar de quase todos os assuntos pendentes e há chance de resolver uma diferença que se arrasta. É hora de descontrair e inovar no sexo.





Leão - 22/07 a 22/08





A Lua passa a maior parte do dia em sua Casa da Fortuna, estimulando seus interesses materiais e seus ganhos. Em sintonia com Júpiter e Plutão, ela promete sorte, oportunidades e revela que há boas chances de ampliar sua renda. No serviço, talvez precise buscar novas ferramentas ou mudar o método utilizado para obter maior rendimento. Na parte da tarde, evite perder tempo com conversas paralelas ou distrações no trabalho e pegue leve nos gastos. No amor, uma pessoa amiga que está sempre lhe ajudando pode esconder, por trás da solicitude, uma paixão por você. Lua e Venus abrem os caminhos da conquista e uma declaração pode ter efeito surpreendente à noite. Momento favorável para quem tem um romance reinventar a relação e acertar arestas com o par e tudo isso deve rolar em um clima muito harmonioso. O sexo hoje pede fantasias e sussurros no ouvido.





Virgem - 23/08 a 22/09





Apesar de ser segunda-feira, sua vitalidade fala mais alto e a disposição para o trabalho não deixa a desejar. A Lua ainda percorre o seu signo durante o dia e troca boas vibrações com vários astros, facilitando e protegendo seus compromissos e suas atividades. O momento é oportuno para faturar e incrementar os recursos financeiros, especialmente quem atua com vendas. Hoje, o que depender apenas de você vai fluir bem e estará favorecido. Uma relação afetiva pode estar por um fio, abrindo caminho para o retorno de uma paixão do passado. Se for para tratar de passeios, viagens ou filhos com o(a) parceiro(a), tudo ótimo, mas se o seu amor pedir colo e atenção extra, talvez você não tenha para dar. À noite, Lua e Vênus estimulam sua segurança emocional e garantem um clima de mais sintonia nos assuntos do coração.





Libra - 23/09 a 22/10





Hoje a Lua completa o trânsito em seu inferno astral, troca boas energias no céu e ingressa em seu signo à noite, trazendo novos ares e ânimos para você. Seu jeito estará mais compenetrado e dedicado e o momento é excelente para arrumar armários e cuidar da casa. Ao mesmo tempo, também pode ocorrer uma reorganização e limpeza internas. No lado profissional, a vontade de fazer tudo bem-feito e entregar trabalhos sem falhas estará no comando: uma porta poderá se abrir. Clima de harmonia e cooperação com a família. Na paixão, há possibilidades de reatar um namoro do passado. O Sol, que ilumina o setor do casamento libriano neste período, traz luz e energia para a união. Ele também mostra o que precisa ser eliminado e o que deve permanecer na vida a dois. À noite, a Lua já estará em seu signo e vai sorrir para Vênus, blindando e arejando seu romance.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Os ventos sopram a favor dos seus ideais e você tem tudo para progredir nesta segundona. Os astros tornam as suas qualidades mais visíveis na carreira, elevam seu poder de persuasão e prometem abrir os seus caminhos profissionais. Seu desempenho no trabalho pode ser recompensado. A Lua, em harmonia com Júpiter e Plutão, avisa que é hora de batalhar por seus interesses materiais e pensar no futuro, fazendo algum investimento ou poupança. Surpresas no amor: é possível que uma paquera se afirme através de uma conversa descontraída. Clima tenso no relacionamento conjugal, mas vai contornar se evitar reações intempestivas e se não falar sem pensar. À noite, as coisas melhoram graças aos bons fluidos da Lua e de Vênus. Após fazer as pazes com seu par, pode rolar um clima cúmplice e gostoso no sexo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua brilha em sua 10ª Casa Astral, forma aspectos positivos com vários planetas e coloca os seus talentos em evidência. O que você fizer hoje, sobretudo no ambiente de trabalho, terá amplo destaque e visibilidade, atraindo as atenções dos chefes e superiores. Poderá fazer boas compras de produtos e equipamentos para casa ou ainda para melhor exercer sua profissão, mas fique de antena ligada e explore seu lado esperto ao lidar com negociações, impostos, taxas ou juros. Na paixão, Lua e Vênus jogam no seu time à noite e indicam que vai rolar química com alguém da turma. Só tenha cautela com ciuminho na paquera. Para quem vive um relacionamento, o clima pode ser de lua de mel com o par, desde que evite discussões por causa de bobagens. No sexo, aposte no tato e olfato, tipo massagens e aromas, para aumentar o desejo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Os astros recomendam a começar o dia planejando a agenda da semana, mas alertam que convém evitar assinatura de contratos e prestar atenção para não perder objetos ou papeis importantes. A Lua fica fora de curso entre às 10h30 e 18h09, portanto, dobre a cautela ao resolver assuntos que têm ligação com pessoas distantes, estudos e viagens. Pode não ser um bom momento para reuniões, decisões e mudanças. Por outro lado, Vênus e Lua formam excelente aspecto e favorecem tanto os cuidados com a própria beleza quanto os interesses financeiros e amorosos. Seu magnetismo se eleva à noite e você pode atrair alguém disputado. Só controle seu alto grau de exigência ou isso poderá atrapalhar sua paquera. No relacionamento, período indicado para tratar de assuntos práticos rotineiros e também para curtir momentos agradáveis com sua alma gêmea





Aquário - 21/01 a 19/02





Sua capacidade de concentração estará no auge e você pode alcançar excelentes resultados em atividades que dependam de foco, pesquisa, análise e investigação. Também poderá descobrir novas competências que desconhecia e utilizá-las em sua profissão. Júpiter e Plutão aguçam seu sexto sentido e avisam: suas impressões serão reveladoras e certeiras hoje. Momento favorável para quem atua ou busca vaga no setor de terapias e saúde. Boas novas no amor e chance de se apaixonar. Um sentimento mais forte pode nascer de uma grande afinidade intelectual com alguém que admira. Na união, o recado do céu é reforçar os laços de confiança. Entre o casal deve haver o máximo de transparência, evitando mentiras e fugindo de fofocas. À noite, Lua e Vênus prometem integração e harmonia. Que tal uma surpresa ou um presente especial para o seu par? Sexo romântico.



Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua conclui a passagem pela sua 7ª Casa Astral e fica fora de curso a maior parte do dia, pedindo que você mantenha os pés no chão, aja com foco na realidade e se ligue nos acontecimentos à sua volta. No trabalho, terá disposição e força de vontade para ir atrás do que ambiciona e alcançar seus objetivos. Poderá se dar bem liderando um grupo ou trabalhando em parceria. Se está sem um amor, aproveite para desenvolver seu lado observador e prestar mais atenção nos sinais da sua intuição. Às vezes, a alma gêmea anda mais perto do que se possa imaginar, sobretudo entre os amigos ou pessoas ligadas à sua família. Na relação a dois, se o cônjuge estiver passando por alguma dificuldade, dê seu apoio, compreensão e cuidados. Noite agradável e cheia de cumplicidade nos momentos íntimos a dois. Sexo sem hora para acabar.