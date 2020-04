HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (29)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Procure manter sigilo de seus planos até que estejam prontos para ser executados. Talvez uma das funções que exerce no trabalho chegue ao fim. Na paquera, os astros revelam que há chances de que seu próximo amor seja alguém próximo: um vizinho, por exemplo. A Lua abre caminho para que você e seu bem conversem mais, trazendo memórias alegres do início da relação. Das risadas para a cama é um pulo: aproveite esse astral.





Touro - 21/04 a 20/05





Momento favorável para empreender com grandes chances de sucesso. Aproveite e revise seu plano de ação para deixá-lo perfeito. Amigos vão dar suporte emocional nos momentos de dificuldade. Na paquera, uma pessoa inteligente e sociável poderá entrar em sua vida afetiva. No amor, você e seu par deverão aprender algo juntos, ou você poderá lhe dar dicas preciosas sobre algo relacionado à vida dele(a)..





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Pegue leve no trabalho para evitar o estresse. Poderá ter uma ideia iluminada que deverá valorizar sua atuação profissional. Na paquera, é provável que conheça alguém bem diferente, mas super atraente. No romance, talvez role uma divergência nas crenças e valores, e precisará lidar com tato para evitar uma crise. Acolha a pessoa amada nesse momento.





Câncer - 21/06 a 21/07





Você estará sensível e, como uma antena parabólica, saberá captar as energias do ambiente. No seu emprego, terá intuição para agir em situações complicadas. Essa sensibilidade poderá ser útil na paquera, pois você estará receptivo(a) e dizendo exatamente o que seu alvo precisa ouvir. Na vida a dois, atuará como bom(a) conselheiro(a). Na cama, os carinhos vão falar mais alto.





Leão - 22/07 a 22/08





Existe uma percepção clara do que deve mudar em sua forma de trabalhar e dos recursos que dispõe para isso. A Lua favorece mergulhos de alma e reflexões. Os astros avisam que, mesmo em isolamento, pode rolar um papo com uma pessoa interessante e com a qual poderá se identificar. No amor, o relacionamento conjugal deve passar por uma revisão, mas arestas serão aparadas com bons resultados.





Virgem - 23/08 a 22/09





Profissões ligadas a informática, marketing, administração, bem-estar e beleza estão favorecidas. Na saúde, reorganize sua vida pessoal de forma que consiga um espacinho para praticar exercícios físicos. Quando estiver na paquera, evite dar atenção para pessoa vaidosa ou egoísta. A dois, estará num momento bem pé no chão, enxergando os pontos da relação que precisam melhorar. A boa notícia é que Vênus favorece a resolução de problemas.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua favorece a intuição, o que leva você a exercitar sua sensibilidade e aprimorar seus métodos de trabalho. Na paquera, quem irá despertar seu interesse será alguém inteligente sem ser orgulhoso. A relação afetiva pede mais aventura e descobertas: que tal programar viagens ou cursos a dois? Dia super favorável para o sexo, com abertura para novidades que apimentem o romance.

Escorpião - 23/10 a 21/11





Dia agitado no trabalho, com imprevistos surgindo e a necessidade de pensar em medidas criativas e rápidas. Talvez precise ajustar suas opiniões à forma de pensar dos outros. Na vida a dois, é importante reforçar o diálogo. Pode ser necessário se adaptar a novas situações apresentadas pelo seu par. Preserve-se na paquera, mantendo seus sentimentos menos expostos. Tome a iniciativa no sexo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ainda há tempo para lidar com os 'incêndios' no seu serviço antes de a semana terminar. A Lua pode trazer problemas que você tem evitado lidar e que devem mexer com seu emocional. Aqueles caminhos pelos quais passa todos os dias podem ser trilhados por alguém que se interessa por você: fique atento(a) Leveza e compreensão são a marca do seu romance hoje. Na cama, as coisas pegam fogo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aperfeiçoe seu trabalho para obter mais lucro. Quem trabalha em cargo de chefia deve ser favorecido (a) pelos astros. Nas finanças, Marte impulsiona seu desejo de ganhar dinheiro para adquirir coisas úteis. Na paquera, poderá iniciar um relacionamento amoroso com alguém mais jovem. Além disso, é possível que sinta um pouco de solidão hoje. Se já tiver seu par, talvez seja o momento de pensar em aumentar a família ou fazer planos ligados a viagens e diversões.





Aquário - 21/01 a 19/02





Como a rotina profissional pode estar pesando, a dica é buscar algo diferente para fazer. Momentos de silêncio ajudarão também. Na paquera, poderá se apaixonar por alguém que o(a) valorize, mas você deve tomar a iniciativa e chegar junto. Se já vive um relacionamento firme, a dica é reinventar a convivência, seja redistribuindo tarefas ou promovendo mais cooperação a dois. Diga com clareza o que te satisfaz na cama.



Peixes - 20/02 a 20/03





No trabalho, os astros revelam oportunidades para quem trabalha com seriedade e atenção à natureza. Na vida pessoal, aproveite o dia para deixar a casa mais bonita, transformando-a em um verdadeiro lar com harmonia. Na paquera, o amor está no ar e pode trazer até você uma pessoa romântica e gentil. A dois, talvez seu bem esteja carente, precisando de sua atenção e cuidados: escute o que ele(a) diz, faça um carinho diferente e não economize nos beijos.