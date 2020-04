HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (27)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Foque no que é essencial em sua carreira e lide com cuidado com as autoridades para vencer as dificuldades. A ajuda poderá vir de colegas ou pessoas que estão próximas. Se for paquerado(a) por alguém que reconheça suas qualidades e o(a) elogie, essa é a pessoa certa. No final do dia, ao voltar para seu par, converse sobre amenidades. Se rolar sexo, a dica é caprichar nas preliminares.





Touro - 21/04 a 20/05





Dia produtivo no trabalho, principalmente para autônomos e chefes. Nas finanças, os astros indicam que você saberá mexer com seu dinheiro, podendo fazer boas compras ou investir na poupança. Na paquera, envie sinais mais claros para aquela pessoa em quem está interessado(a). No amor, momento de rever os planos do casal para a família, com ajuste de rota. Vênus e Lua se unem, trazendo harmonia a você e seu bem, além de equilíbrio financeiro.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se você trabalhar com vendas a pessoas físicas, faça um esquema para receber com antecedência, evitando risco de calotes. A semana começa favorecendo os cuidados pessoais, e um pouco de vaidade é sempre bom. A paquera pode ser produtiva em ambiente de estudos - mesmo que virtuais. Se for comprometido(a), jogue seu charme para cima do par e faça muitos carinhos. Poderá acender o desejo dele(a).





Câncer - 21/06 a 21/07





No serviço, poderá ter ideias excelentes, com soluções e estratégias surgindo repentinamente. O dia também estará favorável para cuidar da saúde. Na paquera, talvez receba notícias de uma paixão do passado, que poderá reingressar em sua vida. Na união, o desejo deverá diminuir. Para evitar isso, procure retomar os primeiros tempos da paixão, incluindo novidades e surpresas na rotina conjugal.





Leão - 22/07 a 22/08





Momento particularmente prazeroso no trabalho, quando sua capacidade e competências conseguem bons resultados. Se tiver alguma demanda com alguém, um processo jurídico ou dinheiro a receber, há chances de chegar a um bom final. No amor, tendo ou não compromisso, estão previstas mudanças, mas as coisas deverão se transformar primeiro dentro de você. A dois, equilibre bem os verbos dar e receber.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dia benéfico para as áreas de prestação de serviços, bancos, alimentação e decoração. Tarefas que exijam delicadeza e esmero serão executadas com perfeição. Um relacionamento comercial ou profissional poderá se transformar em afetivo. Se já tiver um par, vai se impor um pouco mais, definindo bem quais as áreas de atuação e responsabilidade de cada um dentro da relação conjugal.





Libra - 23/09 a 22/10





Conversas e negociações com clientes de longe e trabalho pela internet estão em alta hoje. Funções que exijam mente racional também. Talvez sua nova paixão seja com um(a) estrangeiro(a) ou com pessoa que mora longe, com quem poderá aprender bastante. Em relacionamento que está indo bem não se mexe, portanto, valorize seu romance atual. O sexo hoje será tão necessário quanto respirar.

Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua favorece encerramento de negócios, ponto final em assuntos pendentes, negociação de dívidas e fechamento de ciclos, tanto no setor pessoal quanto profissional. No trabalho, parcerias rentáveis podem acontecer. Na paquera, deixe seu lado romântico fluir. Na vida a dois, há uma intensificação das emoções, trazendo mais independência e liberdade, ao mesmo tempo que o desejo cresce.





Sagitário - 22/11 a 21/12





No seu emprego, poderá traçar estratégias e aperfeiçoar métodos de produção. Além disso, mercúrio favorece o estudo de uma língua estrangeira. Se não pode entrar em uma escola de línguas neste momento, busque formas de aprender por conta, como aplicativos e sites de idiomas. Na saúde, chegou a hora de fazer exames médicos anuais. Período de muita ternura e leveza no romance: aproveite esse astral para desfrutar plenamente do sexo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





É possível que se sinta mais empoderado(a) no ambiente de trabalho e isso te ajudará a subir degraus na profissão, com o bônus de que seu relacionamento com os colegas deve fluir bem. Organize a agenda diária e planeje sua semana. Na paquera, o Sol no setor da paixão possibilita encontrar alguém que te complete. Na união, o momento é de entrosamento e afinidade, com os olhos do casal voltados para o futuro.





Aquário - 21/01 a 19/02





Talvez precise tomar a frente na carreira para que as coisas aconteçam. Se necessário, chame os envolvidos à responsabilidade, evitando se sobrecarregar, ou seja, nada de fazer serviço que não é seu. Um parente ou amigo poderá lhe apresentar alguém e a paquera vai rolar, mesmo que de forma virtual neste primeiro momento. Se já tiver compromisso, vai preferir ficar em casa, descansando. O ambiente calmo e íntimo favorecerá sua intimidade.



Peixes - 20/02 a 20/03





Há uma abertura para quem trabalha com grupos, em ações sociais, setor imobiliário e de saúde. Além disso, a atuação de quem é de Peixes estará favorecida nos bastidores. Na paquera, chance de conhecer alguém e ter a sensação de já terem se encontrado há tempos. Essa paquera pode virar compromisso. No amor, o relacionamento conjugal vai bem e o momento é indicado para planejar viagens de lazer do casal e família. Inove seu ninho de amor com incensos.