HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua favorece o foco nas coisas essenciais e o encerramento de projetos que já deram resultados. Isso pode ocorrer com ênfase no lado profissional, mas o pessoal também recebe essa energia. A conquista pode rolar durante o período noturno, pelas redes sociais ou aplicativos de namoro. No amor, em casa, só com seu par, a pedida da noite é saciar fomes e desejos.





Touro - 21/04 a 20/05





Aqueles projetos que estão sendo gestados há tempos em sua cabeça precisam vir, urgentemente, para fora. Use essa força para romper barreiras em seu trabalho. Amor do passado, se ainda provocar mágoas, deve ficar para trás. Abra o coração para uma nova paixão No romance, você irá refletir sobre o quanto essa relação foi e é transformadora. Sele isso com carinho e sexo quente.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Agarre a chance de ancorar sua intuição num plano prático porque sonho que fica apenas na mente não se realiza. A paquera pode rolar em qualquer ocasião, inclusive no ambiente virtual, como redes sociais e aplicativos de namoro. Se já tiver uma relação estável, a dica é ficar em casa ou procurar um local discreto e longe do público para namorar, conversar e seduzir com paixão. Vale a pena fazer massagem erótica na hora H.





Câncer - 21/06 a 21/07





Dia favorável para quem trabalha com internet, publicidade ou terapias alternativas. Priorize seus planos para o futuro. Na paquera, tenha atenção às amizades. É de uma forte amizade que pode surgir um amor para toda a vida. No amor, os astros enviam a mensagem de que crises são oportunidades para crescer com maturidade. O sexo pode ser mais prazeroso se o casal estiver sem preconceitos e sem hora para terminar. Ouse.





Leão - 22/07 a 22/08





Exercite sua paciência no trabalho, pois os resultados virão na hora certa. Talvez precise da colaboração de outras pessoas para que uma tarefa seja concluída e consiga atender a todos os detalhes. Na paquera, chances de rolar um clima com uma pessoa de destaque em seu meio profissional. No amor, se o(a) companheiro(a) chamar sua atenção, pense que ele(a) faz isso pensando no seu bem, não entenda como crítica.





Virgem - 23/08 a 22/09





É provável que haja um pouco mais de cobranças no trabalho e você deverá lidar com isso sem levar para o lado pessoal. No campo sentimental, agora que é possível saber exatamente que tipo de relação afetiva quer para si, talvez a encontre com alguém do ambiente profissional. Se já tiver um par, libere seu lado sentimental sem medo de parecer muito meloso(a). Aberta a temporada de declarações de amor.





Libra - 23/09 a 22/10





Talvez sua produtividade no emprego não esteja no ritmo que gostaria, mas os bons resultados não vão demorar. Na paquera, a comunicação é a chave para se dar bem e conquistar. Os astros avisam que um crush inteligente e extrovertido pode cruzar seu caminho, mesmo que seja virtual. No amor, seja mais direto(a) e franco(a) com a pessoa amada, priorizando a transparência ao tratar dos assuntos relativos ao casal. O sexo pede luz e lençóis macios.

Escorpião - 23/10 a 21/11





Urano e Sol se juntam para indicar que é o momento de atrair clientes ou buscar outras formas de trabalhar. Se estiver descontente nesse emprego, comece a se movimentar e mandar currículos para que novas oportunidades possam aparecer. Na paquera, os astros indicam que há uma abertura para iniciar uma relação afetiva acolhedora e amorosa. Na vida a dois, é possível que se sinta pressionado(a) pelo parceiro(a) para lhe dar mais atenção. Noite favorável ao sexo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O trabalho pode estar passando por uma fase de detalhamento antes de permitir que você cresça. Por isso, se tiver uma sugestão, não hesite e apresente-a a seu chefe. Na paqueta, tenha cuidado com o excesso de sinceridade, pois isso pode afastar o crush. No amor, o relacionamento conjugal pode estar passando por um momento de muita afinidade intelectual. Talvez você e sua cara-metade façam juntos um curso ou planejem uma viagem para o futuro.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Os astros avisam que o trabalho bem executado, em que dá o seu melhor, não apenas poderá lhe garantir destaque como também ganhos. Na paquera, você estará com sua autoestima elevada e é provável que ganhe o coração do crush. No amor, a Lua sinaliza, para quem tiver um par, que o momento é de retomar os tempos de namoro, da paixão e do desejo. Sexo só se for com calma e longe da rotina.





Aquário - 21/01 a 19/02





Por um lado, você está com opiniões radicais, mas por outro deseja dar bons conselhos. Adoce suas palavras, ou silencie, para não magoar e, sim, ajudar. No seu serviço, mantenha segredo em relação aos seus planos e priorize as tarefas que faça só. Na paquera, poderá mirar duas pessoas para acertar em uma. No romance, a pedida é ficar em casa, com um jantar caprichado e preliminares carinhosas.



Peixes - 20/02 a 20/03





A semana vai terminando com a Lua influenciando seu trabalho e trazendo a possibilidade de expansão e reconhecimento, além, é claro, de vontade de se divertir. Com o apoio das redes sociais, poderá fazer novas e produtivas amizades. A paquera vai rolar com discrição. Se já tiver seu par, poderão buscar um local diferente da casa, com meia-luz, para curtirem uma noite de romance e namoro. Ouse na lingerie e nos carinhos.