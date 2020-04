HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (2)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Por obra da Lua canceriana, grande parte de sua energia se volta para os assuntos familiares e os acontecimentos no ambiente doméstico pela manhã. Você terá disposição para organizar pertences, objetos e até incrementar a decoração da sua casa. Lua e Vênus fazem um aspecto maravilhoso no começo da tarde, realçando seu bom gosto e senso estético. Logo depois, a Lua entra em Leão e arma algumas tretas no céu, apontando instabilidades. Provavelmente surgirão questionamentos na área profissional e você tende a se questionar mais, avaliando se trabalha pelo salário ou se sente prazer no que faz. No lado amoroso, a melhor forma de conquistar o crush será com uma atitude mais humilde - maneire no orgulho! A dois, zero defeitos: o relacionamento conjugal caminha bem e em harmonia. Sexo sem pressa de acabar.





Touro - 21/04 a 20/05





Você vai contar com ótimo traquejo e saberá expressar suas opiniões, obtendo excelentes resultados em suas conversas. Esse clima perdura até o início da tarde e seus encantos pessoais estarão mais evidentes, fazendo com que atraia a simpatia alheia com facilidade. A Lua muda de signo e passa a favorecer o contato com irmãos e parentes próximos. Porém, ela vai formar oposição com Saturno e Marte da metade da tarde em diante e isso vai requerer atenção. No trabalho, atenha-se a fatos concretos e respeite seus limites, evitando assumir tarefas que não são suas. Namoro que começar hoje tende a ser romântico e deve trazer aprendizados para toda a vida. Se você tem um amor, a dica é evitar trazer mágoas do passado para o presente. Perdoe e arquive. Observe mais os desejos de sua cara-metade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Dinheiro em destaque no período da manhã: peça conselhos para quem entende de administração financeira para fazer bom uso dos seus recursos. Hoje tem mudança lunar no céu e esse acontecimento deve mexer com o seu astral, deixando seu jeito mais sociável e extrovertido. O que fizer hoje, no trabalho, poderá se expandir e gerar ações positivas para várias pessoas. Você terá muita habilidade para vender seu peixe e convencer os outros. No início da tarde, um belo aspecto entre a Lua e Vênus vai enaltecer seu lado charmoso, ainda que não demonstre seus encantos de forma aberta. Mas alguém que te admira secretamente pode tomar coragem para se declarar. Valorize as qualidades do cônjuge, pois ele(a) pode não saber o tamanho da sua consideração. Só mantenha o canal do diálogo aberto e evite atitudes teimosas à noite. O romance pedirá um pouco mais de sintonia.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua permanece em seu signo até o meio da tarde, incentivando você a mostrar seus dons e suas habilidades. O período promete ser favorável para lidar com superiores no trabalho e resolver assuntos que estão pendentes há muito tempo. Boa sorte para ampliar seus ganhos, ainda mais se ouvir os avisos da sua intuição. Todavia, tensões da Lua com outros astros alertam que será preciso exercitar sua paciência para evitar discussões com os outros. O sentimento de posse pode ficar aflorado nas relações pessoais. A união estará a mercê de instabilidades à noite. Evite ficar no pé do cônjuge pedindo mais atenção, pois o seu par pode necessitar da sua compreensão e ajuda. Se está com o coração vago, mas a fim de viver um romance verdadeiro e intenso, ligue o seu radarzinho! Tudo indica que o amor anda bem perto.





Leão - 22/07 a 22/08





O seu astral, habitualmente extrovertido e sociável, pode ficar um pouco contido por causa da energia da Lua em seu inferno astral. Mas essa influência terá vida curta e tudo deve mudar a partir da tarde. A Lua sorri para Vênus e logo em seguida muda para o seu signo, revelando seu poderoso magnetismo. No entanto, um conflito com Saturno e Marte pode trazer obstáculos nos relacionamentos. Se estiver trabalhando com parcerias e equipes, há risco de dificuldades, mas, com transparência e respeito resolverá tudo da melhor maneira. Hoje há tendência de lidar com emoções à flor da pele, portanto, evite tomar decisões passionais. Paquera pode rolar em qualquer lugar, inclusive nas redes sociais. Se uma pessoa puxar conversa, dê corda: um envolvimento afetivo pode iniciar aí. Se tem uma relação firme com alguém, mostre seu tato. Você e o par podem estar passando por um período de ajustes e mudanças.





Virgem - 23/08 a 22/09





Momento oportuno para colocar em prática projetos que visam o bem-estar coletivo, beneficiam grupos ou até mesmo favoreçam a comunidade na região onde mora. As conversas poderão render ideias interessantes, mas não comece nada em que tenha que investir seu dinheiro, ao menos por enquanto. A Lua passa a infernizar seu signo nesta tarde e fica em aspecto nervoso com outros astros, recomendando mais cautela com os relacionamentos, a saúde e os interesses cotidianos. Se o crush não se decide, evite insistir. Talvez seja melhor sair dessa e começar a procurar um novo amor. Na união, o clima é de romance e planos para o futuro. Valorize a troca de carinho. Desejo em alta.





Libra - 23/09 a 22/10





Hoje a Lua muda para sua Casa 11 e forma aspecto positivo com Vênus, seu planeta regente, estimulando sua vida social e cultural. Para quem trabalha diretamente com o público, o momento é favorável para vendas, intermediações, para fechar acordos e lidar com prestação de serviços na área de moda ou beleza. Dedique algumas horas para cuidar de seu bem-estar físico e arrumar armários. Seu senso de estética e organização estará apurado. Da metade da tarde em diante, fique de antena ligada para não se indispor com parentes, sobretudo os mais velhos. Na paixão, uma pessoa autêntica e sincera pode mexer com os seus sentimentos. Amor e amizade vão caminhar lado a lado. Já na relação conjugal, há tendência a instabilidades. Ajustes podem ser necessários entre interesses pessoais e vida familiar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





As coisas devem fluir sem maiores dificuldades e boas novas estão previstas pela manhã. Um amigo que mora longe ou uma pessoa que andou distante pode entrar em contato. À tarde, a Lua ingressa no ponto mais alto do seu Horóscopo, iluminando suas ambições profissionais. Em harmonia com Vênus, ela indica um bom momento para explorar seus talentos e sua criatividade. O dia está favorável para sistematizar suas atividades, delegar responsabilidades e passar informações aos colegas e colaboradores. Mas fique esperto(a) do meio da tarde em diante: interesses opostos podem te colocar em rota de colisão com gente do seu convívio. No amor, alguém romântico, bem-humorado e carinhoso pode acelerar seu coração. A dois, é tempo de avaliação: antes de querer mudar seu casamento ou o cônjuge, reflita sobre o que pode mudar em seu próprio comportamento e o que deve fazer para resolver conflitos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A energia lunar favorece o planejamento financeiro no período da manhã e será um bom momento para colocar ordem em suas contas. Com a mente clara e o raciocínio rápido, poderá encontrar soluções práticas e certeiras para as questões profissionais. À tarde, a Lua troca excelentes vibrações com Vênus e depois migra para outro setor do Zodíaco, destacando sua inventividade, liderança e também o seu poder de sedução. Será um período indicado para cuidar da beleza e aparência. Na paixão, poderá tomar a iniciativa e convidar o(a) paquera para sair e tem tudo para conquistar, mas aja discretamente. O relacionamento conjugal terá leveza e o desejo de ser útil ao par deve crescer. Contudo, tensões da Lua com Marte pedirão mais jogo de cintura nas conversas a dois e na intimidade. Lembre-se de que a cama é lugar de carinho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Manhã propícia para se dedicar aos interesses que tem em comum com quem convive: é hora de somar forças com os outros. Trabalhos em equipe e alianças vão fluir bem. Use sua praticidade e competência para concretizar os planos profissionais. Saturno, seu planeta regente, clareia sua visão para enxergar os meios de produzir mais e ampliar seus ganhos. Mas tenha cautela ao lidar com assuntos financeiros que envolvam riscos na parte da tarde. No amor, Lua e Vênus garantem que sua estrela vai brilhar na paquera. Na relação a dois, é hora de reforçar o diálogo, mostrar sua tolerância e investir na diplomacia para que seu relacionamento conjugal se firme ainda mais. Nas transas, sua sensualidade ficará poderosa. O sexo pode começar com urgência, mas não precisa ser rápido.





Aquário - 21/01 a 19/02





Não espere grandes novidades no período da manhã, pois os astros apontam um ritmo mais rotineiro e os deveres vão concentrar atenções. Já a parte da tarde será bem mais agitada. A Lua briga com Saturno e revela que os interesses profissionais estarão em alerta amarelo: dobre a cautela. Pode ter contratempos por causa de tramas que ocorrem nos bastidores, então, fique na sua, evite rodas de fofocas e seja paciente. Nos assuntos do coração, aquela paquera especial pode reservar emoções deliciosas e conquista. Já na relação com o par, nem tudo pode agradar. Marte age em em seu signo e deixa seu jeito mais impaciente, indicando que o romance estará à mercê de conflitos. A monotonia também pode pesar contra na intimidade, mas você tem criatividade de sobra para surpreender quem ama e curtir momentos quentes no sexo.



Peixes - 20/02 a 20/03





A sorte vai brilhar para o seu lado na parte da manhã e as coisas devem fluir do jeitinho que espera. Quem garante é a Lua, mas hoje ela se despede do setor mais positivo do seu Horóscopo e alerta que seus interesses não vão contar com as mesmas facilidades. Apesar disso, o momento pode ser favorável para aprender algo que será útil em sua profissão. Também há perspectiva de incrementar seus ganhos ou ter uma boa ideia que trará lucros nas primeiras horas da tarde. Boa comunicação com as pessoas mais próximas, principalmente com alguém que pode fazer seu coração bater mais forte. Se você está só, preste atenção à sua volta, poderá se interessar por gente que está sempre por perto. No romance, a diversão está garantida junto do(a) companheiro(a) se conversar sobre assuntos mais leves e programar um passeio.