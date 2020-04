HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (17)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Sextou com ótimas promessas da Lua aquariana, que ilumina os seus sonhos e faz excelente aspecto com o Sol em seu signo. As coisas devem caminhar bem pra o seu lado e o dia promete ser um sucesso. Vencer na profissão dependerá da sua firmeza, mas determinação é seu ponto forte e hoje vai te levar além. Suba um degrau por vez com os olhos firmes no seu objetivo. Certamente, você sabe aonde quer chegar quando ouve seu coração. Assuntos de trabalho e amizades vão influenciar a paixão e você pode entrar em sintonia com alguém que te fará vibrar. Se vive uma relação estável, saiba que as uniões passam por etapas e a sua, atualmente, é a do amor fraterno, mais espiritual que físico. Fortes laços de companheirismo com o par.

Touro - 21/04 a 20/05





A semana vai chegando ao fim, mas você ainda tem muito gás para cumprir seus compromissos, sobressair no trabalho e batalhar por seus interesses. No ponto mais alto do seu Horóscopo, a Lua incentiva a sua prosperidade profissional e revela: é hora de alcançar seus ideais. Como vai contar com mais liberdade para agir, não perca tempo e coloque seus planos em ação. Nos assuntos sentimentais, talvez seja o momento de se declarar a quem faz seu coração bater mais forte. À noite, a Lua dará proteção extra para seus contatos sociais e uma pessoa conhecida pode cair de amores por você. Astral prazeroso no romance. Que tal pensar numa surpresinha gostosa para mimar seu bem? Pode ser uma fruta, um doce, um chocolate, além de muitos beijos.

Gêmeos - 21/05 a 20/06





Hoje não falta incentivo das estrelas para o seu signo reabastecer as esperanças e buscar novos horizontes. Sol e Lua convidam a se envolver com as atividades de que mais gosta e o seu comportamento vai estar mesmo mais relaxado. Só não deixe os deveres em segundo plano e lembre-se de que o trabalho só acaba no final do expediente. Portanto, comece pelo serviço mais pesado e diminua o ritmo até chegar a hora de curtir o seu merecido lazer. A paixão pode rolar em situações ligadas a pessoas de lugares diferentes e a busca por um crush deve esquentar em aplicativos de paquera. Já o casamento pode estar precisando de mais conexão e estímulo. O melhor é fixar novas metas, estabelecendo outros ideais para realizar com o par. Que tal planejar uma noite bem criativa a dois?

Câncer - 21/06 a 21/07





O Sol atravessa os graus finais em sua Casa 10 e forma aspecto superpositivo com a Lua, blindando e favorecendo as suas ambições. Soluções originais para questões profissionais poderão surgir hoje, principalmente se tirar proveito das suas ideias estratégicas e criativas. O dia promete ser produtivo para quem trabalha na área de cuidados com a saúde física e emocional. Na paixão, Marte e Vênus, que seguem harmonizados em signos do elemento Ar, mandam apoio para você a encerrar um caso que não deu certo, abrindo caminho para um novo amor. No relacionamento, evite fazer cobranças ao seu par, adie discussões e mostre que tem jogo de cintura. Deixe seu coração aberto para o desejo fluir nos momentos íntimos.

Leão - 22/07 a 22/08





Sextou com as energias estimulantes do Sol e da Lua, que hoje prometem reforçar seu otimismo e alegria de viver. Sua boa estrela estará iluminada e a sorte vai te acompanhar. Da metade da tarde em diante, os compromissos podem pesar, mas agindo com firmeza, você conseguirá tirar de letra as tarefas pendentes desta semana de trabalho. Poderá contar com a ajuda dos colegas e amigos. Nos assuntos do coração, procure agir com um pouco mais de discrição na paquera. Se valorizar seu lado seletivo, tudo indica que a pessoa certa vai chegar. O relacionamento conjugal pode estar entrando em uma nova fase, em que um dá suporte aos projetos pessoais do outro. Programas românticos no cantinho dos dois poderão reacender a paixão.

Virgem - 23/08 a 22/09





Dia favorável para transmitir conhecimentos, informações e técnicas, ainda mais para quem trabalha com você. Sol e Lua incentivam seus processos de criatividade e comunicação, facilitando seus contatos e suas relações. Tende a compartilhar com clareza e sucesso a maneira como as tarefas devem ser administradas e executadas. A partir do final da tarde, seus olhares se voltam para as oportunidades de lazer e não faltará inspiração para fechar a semana fazendo algo bem diferente. Nas conversas online, poderá reencontrar paixão do passado. Desejo de começar um lance firme tende a aumentar. Na vida a dois, que tal convidar a pessoa amada para se exercitarem juntos? Outra dica é rever a qualidade da alimentação do casal. No sexo, oriente com palavras e toques: mostre o que te dá prazer.

Libra - 23/09 a 22/10





A Lua atravessa o último decanato da sua Casa do Prazer, mas ainda em tempo de trazer as melhores vibrações para o seu signo. Em paz com o Sol, ela envia proteção extra para se dedicar ao que mais te proporciona realização e o melhor é que você terá cooperação alheia. Os astros também avisam que pode surgir uma oportunidade para fazer um trabalho que alie lucratividade e satisfação. A programação para hoje à noite talvez não seja tão estimulante, mas sua energia espiritual se fortalecerá e você tende a buscar mais conexão com a alma. Em conversas pelas redes sociais, poderá se interessar por alguém que tem visão de mundo parecida com a sua. Se o seu bem convidar para fazer algo diferente no ninho de amor de vocês dois ou lhe preparar uma surpresa, aceite e se entregue com alegria.

Escorpião - 23/10 a 21/11





Hoje os astros conspiram abertamente a seu favor e ajudam você finalizar seus projetos profissionais com capricho. Tudo indica que vai terminar a semana com a sensação de dever cumprido e o Sol incentivará a se orgulhar dos seus feitos. Sua vitalidade física e mental atravessa um ótimo momento e ganha reforço. Mas a Lua pede para cuidar dos assuntos domésticos e dar uma atenção especial à família. Na paquera, se conhecer alguém comunicativo e que tem um jeito sensível, aposte suas fichas nesse lance e pode se surpreender. Na união, talvez o(a) companheiro(a) esteja precisando de sua ajuda para organizar a rotina. Dê uma força, assim sobrará mais tempo para vocês namorarem. Elogios são bem-vindos na cama.

Sagitário - 22/11 a 21/12





Você vai acordar com a sua energia no topo graças às vibrações positivas do Sol em seu paraíso astral. O astro-rei troca figurinha com a Lua e realça a sua habilidade para entreter, realizar, convencer e encantar. O que fizer hoje promete bons frutos, mas na metade da tarde a Lua muda de signo, deixando seu comportamento mais introspectivo. Se precisar comunicar algo no seu emprego ou a alguém do seu convívio, não se enrole com as palavras. Quanto mais clareza tiver, maiores serão as chances de ver as coisas encaminhadas corretamente e menores serão os riscos de mal-entendidos. Tome a iniciativa na paquera: apresente-se e começe a conversa. Se você já tiver compromisso, a dica é colocar a conversa em dia com o par, com tempo para bebidinhas e comidinhas afrodisíacas para temperar a noite de amor.

Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ainda bem que hoje é sexta-feira e você poderá descansar de uma semana que deve ter sido bem puxada, sobretudo no lado profissional. A Lua ilumina o setor financeiro até a metade da tarde e forma aspecto harmônico com o Sol. Isso quer dizer que você saberá lidar bem com o seu dinheiro ou fazer boas compas, inclusive para si mesmo(a). Também há chance de ganhar uma graninha extra através de um bico que poderá pegar para fazer em sua casa nas horas de folga. Nas questões afetivas, o coração vai pedir certezas e seus anseios podem ser atendidos com alguém que você já conhece: abre-se para a conversa. Na união, momento de descobrir detalhes e preferências do seu par. Pequenos mimos e atenções que farão bem à intimidade conjugal.

Aquário - 21/01 a 19/02





Hoje a Lua conclui a visita mensal ao seu signo, mas antes de se despedir, ela forma aspecto maravilhoso com o Sol, levantando seu ânimo e sua positividade. No periodo da tarde, sua energia pode dar uma caidinha e talvez você reclame de excesso de responsabilidade profissional. Avalie o que for da sua competência e passe para frente o que não for. Você lida bem com mudanças de última hora e sabe improvisar, mas, se estiver se estressando demais, procure se acalmar. Logo tudo voltará ao normal. Nas conversas pelas redes sociais, poderá sentir algo mais por alguém interessante e até encontrar um amor. No romance, tanto você quanto seu par devem aceitar as diferenças e integrá-las de maneira construtiva na relação.



Peixes - 20/02 a 20/03





Semana terminando e você já está sonhando com sofá, TV, leituras, músicas e descanso. Primeiro o dever e depois o prazer, ok? Até a metade da tarde, os compromissos vão se impor e sua missão será cuidar de tudo com muita determinação e foco para não ter que adiar tarefas. Evite distrações e separe bem as estações entre os interesses de trabalho e outros assuntos da sua vida. Às 15h30, a Lua ingressa em seu signo e ilumina o seu astral, ainda mais na paixão. Seu carisma vai brilhar e você pode fazer um tremendo sucesso em aplicativos de paquera e nas redes sociais. Já tem um par? Uma ótima opção é ficar no cantinho de vocês para relaxar. Os dois vão se sentir melhor num lugar calmo e propício ao entrosamento amoroso. As loucuras na intimidade não terão hora para acabar.