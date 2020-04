HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (13)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





A semana começa bastante movimentada para o seu lado, trazendo a possibilidade de acordos na área pessoal e profissional. A Lua brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e forma aspecto positivo com Urano, dando sinal verde para batalhar por emprego e melhorias nos ganhos. Se busca uma vaga, mande seu currículo e preencha formulários. Procure ficar em evidência e não perca a chance de conhecer outras pessoas nas redes sociais. Pode até render paquera e novas amizades. Com a pessoa amada, há possibilidade de resolver pendências do casal, decidindo sobre compras e outro assunto que envolva interesses em comum. Comunicação fluente entre você e o(a) companheiro(a). Mais carinho e menos sexo.







Touro - 21/04 a 20/05





Hoje acontece uma concentração de energias do seu elemento e você vai contar com a força da Terra, por isso, terá mais foco, determinação e motivação para agir. A Lua se harmoniza com Urano, que segue em seu signo, favorecendo iniciativas e mudanças em sua vida. Se os interesses profissionais andam empacados, talvez seja o momento de buscar outros caminhos ou apresentar um novo projeto aos superiores. Siga sua intuição e seu coração, pois tem tudo para prosperar. Poderá receber uma dica preciosa de alguém experiente. Na paquera, suas qualidades ficam mais visíveis e seus encantos também: você pode fazer o paquera se apaixonar. Paixão e desejo alimentam o relacionamento conjugal. Bom momento para se integrar mais com o par e falar sobre tudo.







Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sua capacidade de concentração pode precisar de reforço e os pensamentos tendem a se dispersar com facilidade. Seu jeito vai ficar mais desatento e tudo indica que será demorado retomar o ritmo de trabalho se você se distrair com outras coisas: foque nos deveres e esqueça o resto. Caso tenha um pepino para resolver, avalie todos os ângulos da situação e encontrará um caminho. A Lua atua na Casa 8 , estimulando a administrar as finanças e ultrapassar obstáculos. Na paixão, use seu charme e sensualidade, que estão no auge, para converter a paquera em namoro. Às vezes o relacionamento conjugal se firma após uma tempestade, crise ou problema superado. É o que pode ocorrer agora: vem a calma e o desejo retorna com força maior. O sexo pede prazer demorado.









Câncer - 21/06 a 21/07





Este início de semana será favorável para tomar decisões arrojadas e até certo ponto ousadas, mas bem embasadas em seu trabalho. A Lua atravessa seu signo oposto, incentivando a sua responsabilidade e perseverança. Ela também favorece mudança de rotas e padrões, já que forma aspecto muito positivo com Urano nas primeiras horas do dia. No lado sentimental, o desejo de se acertar com alguém e começar um lance sério deve falar mais alto. Aquela pessoa que lhe faz pensar e refletir pode ser a mais adequada para namorar. No romance, talvez pinte uma certa carência afetiva e deseje ter mais atenção do(a) companheiro(a). Poderá reverter isso demonstrando mais o seu carinho ao par.





Leão - 22/07 a 22/08





A Lua circula em sua Casa do Trabalho e faz aspecto positivo com Urano no período da manhã, elevando sua disposição e força de vontade. Poderá testar novas formas de fazer o serviço diário e encontrar soluções engenhosas para imprevistos. O dia também será favorável para usar tecnologia de ponta ou lidar com atividades ligadas a internet. Bom momento para cuidar da saúde e reabastecer sua energia física e mental. No amor, preste atenção em gente do seu convívio. Colega de estudos pode ser sua próxima paixão. Saturno, que segue seu trajeto no setor do Casamento em seu Horóscopo, pede um olhar mais cuidadoso ao que não estiver bem firme na relação. Essa vibração pode ser benéfica e revela que um relacionamento bem estruturado terá vida longa. Sexualidade mais envolta em fantasias.





Virgem - 23/08 a 22/09





Bom momento para quem trabalha com produtos ou serviços voltados ao universo feminino, decoração ou beleza. Vênus dá apoio e impulso ao mesmo tempo em que também favorece parcerias, acordos e negociações. Outros astros que mandam boas vibrações para esse início de semana são a Lua e Urano: eles recomendam a tirar mais proveito da sua energia criativa e originalidade. Nos assuntos do coração, há chance de você conhecer o novo amor em uma circunstância inesperada. Na vida a dois, é hora de solicitar uma colaboração maior de sua cara-metade, evitando se sobrecarregar com as tarefas de casa. Se cada um fizer a sua parte, vai sobrar mais tempo para namorar, deitar e rolar.





Libra - 23/09 a 22/10





Algumas vezes, o horizonte se abre distante da sua zona de conforto e é o que pode acontecer neste período com o seu signo. Vale a pena pensar a respeito, pois os astros avisam que voar mais alto e longe pode ser a solução para sua carreira deslanchar. Lua e Urano convidam a encontrar novas maneiras de lidar com questões e problemas antigos. Procure confiar mais em seus dons, talentos e em sua capacidade de adaptação. Na vida amorosa, talvez sua próxima paixão esteja em um aplicativo de encontros. O relacionamento conjugal parece estar pedindo mais comunicação entre o casal. É hora de buscar convergência de ideais e propósitos de vida com o par. Na intimidade, um lugarzinho inusitado será perfeito para a transa.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Hoje a Lua reforça sua disciplina para aprender, memorizar e assimilar informações. Sua energia mental pode estar mais voltada para os detalhes, para traçar estratégias e melhorar o desempenho profissional. Bom dia para investir em novos métodos, cursos ou ferramentas de trabalho que possibilitem seu aperfeiçoamento e progresso. Não vai faltar criatividade para lidar com algum imprevisto: você pode ter insights e ideias engenhosas para resolver o que for preciso. Na paixão, talvez se encante por uma pessoa simpático e charmosa, mas vá com calma para não idealizar demais o envolvimento. A relação conjugal pode ter componentes de amor, sedução e desejo. Na visa sexual, o momento é indicado dar asas às suas fantasias.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua atravessa sua Casa das Posses e incentiva seu lado empreendedor. Você terá mais juízo e clareza para administrar bem os seus interesses materiais. Em paz com Urano, a Lua também indica que o dia será favorável no trabalho e traz boas promessas. Há chance de destaque para quem atua com educação, instituições financeiras, recreações e lazer. Na saúde, poderá adotar uma rotina mais revigorante para seu corpo, unindo alimentação de qualidade e exercícios físicos. Na paquera, há sinal de atração alguém com os pés no chão e ideias práticas. A dois, assuntos do casal relacionados com filhos, passeios ou assinatura de documentos podem ser tratados hoje. Sexualidade bem resolvida deve reforçar sua autoestima.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





É hora de dar um pouco mais de atenção ao seu lar. Os astros recomendam a começar a semana cuidando dos assuntos relativos ao bom funcionamento da casa. No trabalho, poderá implementar ações que vão favorecer os seus ganhos. Momento benéfico para focar nas questões financeiras, organizar as contas e lidar com dinheiro. A Lua segue em seu signo e forma aspecto fluente com Urano, facilitando a tomada de decisões em torno da vida material. Alguém ligado a sua família poderá influenciar uma aproximação amorosa ou então demonstrar interesse por você. Na união, Lua e Vênus incentivam a tratar de assuntos mais sérios e práticos, talvez até o que envolva negociação e imóvel. Troca de carícias vão aquecer a intimidade no ninho de amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Lembre-se de que o silêncio é de ouro e hoje pense bem antes de falar. O recado vem da Lua, que se movimenta em seu inferno astral, pedindo mais discrição, sigilo e ouvidos abertos. A recomendação também está valendo para seu trabalho, portanto, mantenha o bico calado, principalmente se sentir vontade de divulgar seus planos futuros. No período da manhã, poderá resolver um contratempo em casa ou abacaxi que envolva parente seu. Na paquera, é hora de agir com franqueza a respeito das suas intenções e dos seus sentimentos. No romance, se houver algum mal-estar entre você e o(a) companheiro(a), resolva o quanto antes. A paz a dois pode ser sacramentada com a troca de carinhos e um clima de maior cumplicidade.



Peixes - 20/02 a 20/03





Os astros favorecem a realização de seus ideais e prometem um começo de semana muito proveitoso para o seu signo, sobretudo no aspecto profissional. Você vai contar com boa visibilidade, terá habilidade para convencer, divulgar e vender. Há possibilidade de ampliar ou impulsionar os ganhos, se for autônomo(a). Todavia, cuide com toda atenção do seu organismo e procure relaxar: excesso de preocupação poderá causar estresse. Na paixão, pessoa que enxerga como amiga pode se tornar mais importante em sua vida e mexer com o seu coração. No romance, a cumplicidade e intuição vão favorecer seu relacionamento conjugal. Momento de maior intimidade do casal, com o desejo sendo acionado através de palavras e bilhetes carinhosos.