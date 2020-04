HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (10)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Os astros despejam excelentes energias neste feriado e você pode esperar uma sexta-feira das mais positivas. A Lua, em sintonia com Júpiter e Plutão, dá sinal verde para realizações, metas e negociações. Hoje ela migra para outro signo, promete novidades animadoras e também vai renovar suas esperanças. Possibilidade se sair bem ao estudar para concursos ou se preparar para vaga que esteja a fim de disputar. Você contará com segurança interior, fé e uma forte intuição que ajudarão a chegar onde almeja. No amor, se estiver de olho em alguém, talvez seja melhor dar um tempo para ter certeza se realmente é paixão ou amizade. No romance, você e o par podem aproveitar o clima de companheirismo que está elevado na relação. Vão curtir bons momentos juntos e a noite pode terminar com sexo e prazer a dois.







Touro - 21/04 a 20/05





A Lua fica em paz com os astros, realça o clima de harmonia e o feriado tem tudo para ser do jeitinho que você espera. Hoje não vai faltar habilidade para enxergar as coisas de forma mais profunda e sua autoconfiança aumenta. Mudanças internas tendem a acorrer e poderão ativar o desejo de fazer algo novo, especialmente nos assuntos de trabalho. O momento é oportuno para sair de sua zona de conforto, pensar em novos projetos ou até mesmo começar uma atividade que pode ser um passaporte para a sua autonomia profissional e financeira. Na troca de mensagens e nos contatos com amigos, alguém pode aproximar você de uma pessoa capaz de te inspirar paixão. Na vida a dois, uma grande força de atração deve agir no relacionamento conjugal e isso estreitará os laços com seu amor. Só evite dar margem para o ciúme, assim, tudo fluirá bem.







Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se depender das estrelas, seu feriado será repleto de alegrias. O dia promete ser inspirado em suas atividades, isso porque a Lua muda de signo, entra em Sagitário e deixa o seu astral nas alturas Ela potencializa seu otimismo, sua vontade de agir e colabora para você fazer tudo com satisfação. Comece pelas tarefas rotineiras para terminar logo seus deveres e depois se ocupar com as coisas de que mais gosta. Cuidados com a saúde e a beleza em alta: sexta-feira é dia de Vênus e o astro do amor passeia pelo seu signo solar, tornando seu jeito ainda mais encantador, atraente e sedutor. Aposte nisso e jogue charme para impressionar quem paquera. A dica para quem tem uma relação firme é ficar em casa com o mozão, preparando um jantar especial ou algo que ambos gostem de fazer juntinhos. Clima de união, romantismo e desejo a dois.









Câncer - 21/06 a 21/07





Sextou com feriado e novidades da Lua, que hoje se despede da sua 7ª Casa e ingressa na área mais misteriosa do Zodíaco. É um momento de renovação e você pode se valer da sua vitalidade mental abundante para fazer com que uma ideia ou projeto que sempre desejou tocar ganhe forma, fique mais consistente e tenha boa organização. O que plantar agora vai colher no futuro e há possibilidade de sucesso em sua empreitada, principalmente se envolve ideais na profissão. Poderá ter insights para transpor dificuldades e encontrar um caminho mais seguro e promissor. No lado afetivo, os astros conspiram a favor da paixão. Seu lado sensual aflora e você pode conhecer alguém inteligente, envolvente e com papos interessantes. Com o love, o relacionamento conjugal atravessa uma fase de muita conversa e transparência, sendo conduzido por um clima harmonioso e de integração.





Leão - 22/07 a 22/08





Ao longo do dia, você vai contar com muita disposição física e mental, podendo acelerar o passo em suas atividades. A Lua, em ótimo aspecto com Júpiter e Plutão, manda incentivo extra para administrar os interesses financeiros, melhorar sua renda ou começar algo que tenha a ver com planejamento e pesquisa. Apesar de ser feriado, poderá resolver pepinos em casa ou contratar um bom profissional para solucionar algum problema em sua moradia. Nos assuntos do coração, há chance de se apaixonar por alguém que entenda sua maneira de pensar e se afina muito com a sua energia emocional. Com sua alma gêmea, chegou a hora de você dar uma atenção maior ao relacionamento e valorizar as coisas que os dois mais curtem. Pode ser um bom momento para bolar um projeto para o futuro com seu par. Carinho em alta na intimidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua espalha ótimas vibrações nesta sexta e anuncia um feriado agradável para o seu signo. A timidez virginiana vai dar um tempo e os períodos da manhã e da tarde serão excelentes para você interagir, trocar ideias, mensagens e conversar com quem convive. Em suas atividades, tudo o que fizer com foco, capricho e atenção aos detalhes deverá grantir um resultado altamente positivo. Possibilidade de obter reconhecimento por suas iniciativas ou mesmo conseguir uma melhoria no lado financeiro. Na paquera, pode atrair o interesse de uma pessoa séria, observadora e de olhar penetrante. Astral animado com os parentes do final da tarde em diante. Noite indicada para dialogar com pessoas próximas ou então escolher um filme para assistir juntinho do seu amor. Os momentos de intimidade a dois devem proporcionar muita integração.





Libra - 23/09 a 22/10





Sua capacidade de realização se fortalece neste dia e, apesar de ser feriado, você pode descobrir maneiras eficientes de lidar com as finanças e até ampliar seus ganhos. Nas metas que avalia para o setor profissional, há uma abertura surgindo que irá de encontro à sua vocação e missão. Fique de antena ligada para identificar as oportunidades e saber o momento certo de tomar alguma decisão. A partir do final da tarde, deve rolar muita harmonia com as pessoas que estão ao seu redor e boas promessas para a sua vida amorosa. Esqueça o amor idealizado e perfeito: é o momento de buscar alguém que lhe faça sorrir e ver a vida com otimismo. Se estiver em um relacionamento sério, pode chegar à conclusão que o sentimento de paixão e desejo físico são ótimos, mas, em alguns dias como este, a amizade é mais importante.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua está em ritmo de despedida, mas manda poderosas energias antes de dizer tchauzinho para o seu signo. Numa boa com os astros, ela promete um feriado animado e produtivo, indicado para você cuidar de todos os seus interesses e ainda começar algo diferente. À tarde, provavelmente precisará administrar a chatice de fazer algo de que não gosta muito, quando na verdade queria estar exercendo uma atividade mais prazerosa. Faça bem feito e corra para a diversão depois que terminar o seu dever. Na paixão, seu carisma fica em evidência e você pode se entusiasmar numa paquera com alguém envolvente. Se tem um par, evite tratar de assuntos da família ou coisas que não tenham relação direta com a vida do casal. É hora de privilegiar um programa a dois e deixar as fantasias fluírem com liberdade: busque um lugar que tenha privacidade total com seu amor para, juntos, darem asas aos desejos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O jeito extrovertido e sociável do seu signo pode não ficar tão evidente ao longo do dia, mas você terá muita percepção e esperteza para resolver problemas e imprevistos. Assunto financeiro que estava em suspenso poderá caminhar melhor, sobretudo no período da manhã. Apesar de ser feriado, o momento se mostra favorável para quem pensa em lidar com interesses que envolvam leis e direitos. Se você trabalha em casa, poderá render em suas atividades, mas precisa ter força de vontade para não se distrair. No final da tarde, a Lua entra em seu signo, sorri para Mercúrio e deixa sua simpatia no auge. É hora de abrir espaço para conhecer outras pessoas e, quem sabe, atrair uma nova paixão. A dois, não perca a chance de estreitar os laços e expressar seus sentimentos. Envie uma mensagem ou escreva um bilhetinho para seu par, expondo os motivos pelos quais você o ama. O sexo poderá ser bem intenso e demorado.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O feriado chega com boas perspectivas e mais proteção para os seus ideais. Os contatos e as conversas com pessoas queridas devem te fazer muito bem. Também valerá a pena reservar um tempinho do dia para aprender algo novo que poderá usar futuramente na profissão. À tarde, será um momento oportuno para organizar sua vida financeira. Negociações e acordos podem ser planejados com êxito. Nos assuntos do coração, deixe aflorar seu lado criança e ouse um pouco mais nas investidas com quem paquera, mas não permita que as inibições atrapalhem à noite. A vida de quem tem um relacionamento firme pode ficar bastante agitada ao longo do dia. Não faltarão opções para curtir junto da sua cara-metade e o importante é que os desejos dos dois sejam atendidos. Do final da tarde em diante, talvez o casal precise reforçar o diálogo





Aquário - 21/01 a 19/02





Sextou com feriado e indicações positivas das estrelas para você conseguir algo que ambiciona. A Lua atravessa os graus finais da sua 10ª Casa, elevando seu lado batalhador e sua habilidade para vencer desafios. Gaças ao seu modo de agir, tende a ganhar mais destaque e servirá de exemplo para os outros. Há chance de solucionar algum assunto que vinha te incomodando, inclusive com auxílio de uma pessoa que não quer aparecer. Poderá receber uma dica para ganhar dinheiro extra ou lidar melhor com as suas economias. Amizades vão trazer alegrias a partir do final da tarde. Já na paixão, talvez esteja com o coração dividido entre dois amores e precise decidir. Se tem um romance, converse mais com seu par, mas evite remexer em antigas feridas: esqueça o que passou. Noite ideal para relaxar em companhia do mozão e curtir um clima de sedução.

Peixes - 20/02 a 20/03





Você vai contar com muita intuição, vivacidade e energia, qualidades que poderá aplicar sabiamente em seus relacionamentos e em suas atividades neste feriado. As necessidades alheias também estarão em seu foco e a vontade de ajudar o próximo deve falar mais alto. Há tendência de se sentir mais útil e importante colaborando com quem precisa. Hoje a Lua se harmoniza com vários astros e promete renovar suas esperanças. Sua fé e religiosidade se fortalecem e você pode ter aprendizados preciosos ao se envolver com outros interesses. Na paquera, aquela paixão secreta poderá se revelar. Noite animada com o crush. Se está em uma relação estável, tende a vivenciar um encontro de almas com seu amor, ainda mais se deixar o romantismo fluir e orientar suas escolhas. Sexo no radar e desejos mais intensos na transa.