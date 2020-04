Hashioka anuncia saída da SAD para tentar 4º mandado de prefeito em Nova Andradina

Desincompatibilização está prevista para maio, para formalizar pré-candidatura em Nova Andradina

Anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (2) ©REPRODUÇÃO

O titular da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), Roberto Hashioka, anunciou nesta quinta-feira (02) que deixará o primeiro escalão da gestão de Reinaldo Azambuja (PSDB) em função de sua pré-candidatura a prefeito de Nova Andradina, onde ele tentará ocupar seu quarto mandato.





Eleito prefeito no município há exatos 20 anos pelo PSDB e reeleito em 2004 já no PL, Hashioka atuou na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e retornou à prefeitura no ano de 2012, pelo antigo PMDB. Em 2015 ele filiou-se novamente ao ninho tucano e no ano seguinte acabou derrotado pelo atual prefeito, José Gilberto Garcia (PR), por apenas 27 votos de diferença.





A decisão de que tentará novamente voltar ao Paço Municipal foi comunicada após reunião com o governador e o presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula. Conforme divulgado pela pasta, o secretário permanecerá no cargo durante o mês de abril e se afastará em maio, para cumprir o prazo de desincompatibilização determinado pela Justiça Eleitoral – de quatro meses para secretários de Estado.





Ele estava à frente da SAD desde janeiro de 2019, após o secretário anterior, Carlos Alberto de Assis, afastar-se durante a campanha eleitoral e retornar no cargo de chefe de gabinete. Antes da secretaria, havia atuado como diretor presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) de Mato Grosso do Sul, no período de setembro de 2017 a dezembro de 2018.





Sobre o novo projeto político, Hashioka destacou estar à disposição dos tucanos para representar o partido em Nova Andradina. Apesar do anúncio, seu nome ainda será colocado à prova na convenção partidária, que deverá ser realizada no período de 20 de julho a 05 de agosto.





Fonte: Midiamax