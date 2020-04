Governo do Estado atende o deputado Barbosinha e antecipa férias escolares

O Governo de Mato Grosso do Sul decidiu nesta segunda-feira (27), atendendo indicação protocolada pelo deputado Barbosinha (DEM) no dia 17 de março, antecipar as férias escolares de 210 mil alunos da Rede Estadual de Ensino. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, em live nas redes sociais do Governo do Estado.





A medida, que ocorre em razão da pandemia do coronavírus, antecipa o período de férias dos estudantes para o período de 4 a 18 de maio, com o retorno das atividades escolares em 19 de maio. Normalmente, as férias acontecem entre 17 e 31 de julho.





Na Indicação 608/20, do dia 17 do mês passado, Barbosinha alertava para os índices de avanço da propagação do novo coronavírus, já classificado então como pandemia pela OMS (Organização Mundial de Saúde), e sugeria ao governador Reinaldo Azambuja que, de acordo com a conveniência administrativa, suspendesse as aulas ou promovesse a antecipação das férias do meio do ano na Rede Estadual de Ensino.





“Fico feliz em ver que, conforme consta de publicação oficial, essa decisão vem coroar uma preocupação nossa, em sintonia com o clima de apreensão que ronda a sociedade, sobretudo os pais de família, diante dos riscos de aglomeração a que estavam sujeitos os filhos no ambiente escolar e acreditamos ser mais uma medida acertada no sentido de abreviarmos o final dessa onda de incertezas que predomina na questão da saúde”, elogiou Barbosinha.