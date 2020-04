Fatura do cartão de crédito: dá para adiar o pagamento?

Recomendações para lidar com a dívida que mais incomoda o brasileiro

Por Carol Sandler*

Todos viram as notícias sobre a possibilidade de pedir o adiamento das parcelas de financiamentos de imóveis e automóveis, na esteira das medidas para aliviar o impacto econômico do coronavírus.





No entanto, a dívida que mais incomoda os brasileiros tem outro nome: cartão de crédito. Historicamente, ela sempre foi a principal vilã dos orçamentos domésticos.





Segundo pesquisa da CNC, 78% das famílias endividadas possuem dívidas no cartão de crédito – e o total de famílias endividadas no Brasil é de 65%.





Ainda assim, a fatura do cartão de crédito ficou de fora da lista das medidas anunciadas pela Febraban e pelos bancos.





De acordo com o anúncio, os cinco maiores bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander) vão prorrogar por até 60 dias o prazo de vencimento de dívidas de pessoas físicas, além de micro e pequenas empresas.





Em um primeiro momento, vi muita gente preocupada – e depois, frustrada – por não conseguir a prorrogação.





Com a crise, uma pesquisa realizada pela FSB mostrou que um em cada quatro trabalhadores já sentiram uma diminuição de renda – tendência que só deve crescer neste momento.





A recomendação para quem não consegue arcar com a fatura do cartão de crédito é, em primeiro lugar, tentar refinanciar a dívida.





Buscar um empréstimo pessoal (seja no seu banco ou em uma outra instituição financeira, como uma fintech) é uma forma de ficar com uma dívida mais barata – atualmente, os juros médios do cartão de crédito estão em 322% ao ano, segundo dados do Banco Central.





Caso não consiga um empréstimo, é melhor parcelar a fatura do cartão do que pagar apenas o valor mínimo – esta última opção costuma ser, de longe, a mais cara.





Para quem estiver nessa situação, é essencial cortar o máximo possível de gastos e adiar grandes decisões financeiras.





