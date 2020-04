Enfermeira que tratou idosa que morreu de coronavírus tem piora e é transferida de hospital

Um médico de 35 anos e outra enfermeira de 22 anos continuam em isolamento depois de serem contaminados pelo Covid-19

A enfermeira de 30 anos que acabou infectada com coronavírus ao tratar a idosa de 64 anos, Eleuzi Nascimento, que morreu no dia 31 de março, teve de ser transferida na noite desta quarta-feira (1º) do hospital de Nova Andradina para uma unidade particular em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.





O marido da enfermeira disse que ela passou mal tendo falta de ar, sendo transferida para Dourados para avaliação de seu quadro de saúde, segundo o site Jornal da Nova. O médico de 35 anos e a outra enfermeira de 22 anos continuam em isolamento após serem infectados ao tratarem da idosa.





“O duro que não posso acompanhar, lá não pode entrar ninguém a não ser a equipe médica, estou aqui cuidando da casa e do nosso filho”, disse o homem ressaltando que os exames laboratoriais dele e do filho deram negativos.





Na noite de terça-feira (31), a prefeitura da cidade divulgou uma nota afirmando que 14 pessoas estão em isolamento domiciliar na cidade. Na cidade de Bataiporã existem dois casos suspeitos, três confirmados e uma morte, segundo o boletim epidemiológico.





Primeira morte por Covid-19





Morreu no dia 31 de março, em Dourados, a idosa de 64 anos que estava internada com coronavírus. A paciente, Eleuzi Nascimento, é de Batayporã e estava internada no Hospital da Cassems, na cidade.





Conforme informações repassadas pela saúde de Dourados na semana passada, a Eleuzi manteve contato com familiar que esteve na Bélgica e estava isolada no Hospital da Cassems. Além disso, a paciente possui histórico de doença pulmonar e inicialmente teria sido internada em Nova Andradina, com notificação feita no dia 24 de março e foi transferida para Dourados na tarde de quinta-feira (26).