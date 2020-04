Energisa apoia produção de testes para diagnóstico de Covid-19 pela Fiocruz

Programa “Unidos Contra a Covid-19” reúne empresas do setor elétrico e já arrecadou R$ 9 milhões junto a seis empresas

Sozinho, grupo Energisa doou R$ 1,5 milhão para a iniciativa

O Grupo Energisa se uniu a outras empresas do setor elétrico para ajudar a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a produzir testes diagnósticos da Covid-19. Os testes são necessários para a identificação de pacientes contaminados pelo novo coronavírus e fornecer a eles o tratamento adequado.





A iniciativa está sendo coordenada pelo Instituto Acende Brasil, e até o momento já recebeu doações de outras cinco empresas de todos os segmentos do setor elétrico (geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia): Enel, Engie, Isa Cteep, Light e Neoenergia. Dos R$ 9 milhões arrecadados até esta quinta-feira (09), a Energisa contribuiu com R$ 1,5 milhão.





Há expectativa de que outras empresas façam contribuições nos próximos dias. O Instituto abriu um canal de doações, por meio do número (11) 96429-0559, e os valores serão repassados ao programa “Unidos Contra a Covid-19” da Fiocruz.





“Estamos em contato com toda a nossa rede de parceiros, fornecedores e clientes para ampliar o alcance de todas as nossas iniciativas. A solução para a crise humanitária virá do comprometimento de todos com medidas individuais e coletivas”, afirma a Vice Presidente de Gente e Gestão do Grupo Energisa, Daniele Salomão, uma das coordenadoras do movimento Energia do Bem.





Energia do Bem





O Grupo Energisa também criou o Movimento Energia do Bem, com o objetivo de ajudar no combate à pandemia. Junto com 13 parceiros, o movimento está viabilizando ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela doença. As iniciativas incluem doação e manutenção de ventiladores pulmonares, obras elétricas em unidades públicas de saúde e a captação de recursos para assistência a idosos.





Também foi criado o portal Energia do Bem, com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social. Ele está disponível no endereço: https://www.movimentoenergiadobem.com.br/





Referência internacional





O Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz foi definido como referência nas Américas no combate à Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Com isso, o laboratório passa a receber amostras da doença de outros países da região para realizar o sequenciamento genético do vírus, identificar mutações e desenvolver estudos que possam levar à criação de vacinas, medicamentos e diagnósticos.





Sobre a Energisa





Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica.





Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).