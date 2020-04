EMPREGOS| Funtrab oferece 93 vagas nesta quarta-feira (29)

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quarta-feira (29) são oferecidas 93 vagas de empregos. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Há oportunidades também para candidatos com deficiência.





As oportunidades são para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, atendente de lojas e mercados, atendente funerário, auxiliar de contabilidade, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar técnico de refrigeração, azulejista, balconista de açougue, campeiro, caseiro, chapista de lanchonete, classificador de madeira, confeiteiro, coordenador técnico de eletromecânica e costureira.



Serviço



A agência de emprego fica na Rua 13 de Maio, nº 2772, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.