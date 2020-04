EMPREGOS| Funtrab oferece 71 vagas nesta sexta-feira (24)

As vagas são rotativas e pode ser preenchidas a qualquer momento. Há ofertas também para candidatos com deficiência

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece 71 vagas de emprego em Campo Grande. A agência de emprego fica na Rua 13 de maio, nº 2.773, no Centro, e funciona das 7h30 às 17h30. As vagas são rotativas e pode ser preenchidas a qualquer momento. Há ofertas também para candidatos com deficiência.





As oportunidades atendente de padaria, atendente de telemarketing, atendente funerário, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar de pessoal, auxiliar técnico de refrigeração, carreteiro, chapista de lanchonete, confeiteiro, cozinheiro, eletricista de instalações de veículos automotores, empacotador, empregado doméstico arrumador, fonoaudiólogo geral, funileiro de automóveis e funileiro de veículos.



