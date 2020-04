EMPREGOS| Funtrab oferece 67 vagas nesta quinta-feira (23)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quinta-feira (23) 67 vagas de emprego de Campo Grande. As vagas são rotativas e podem preenchidas a qualquer momento. Há oportunidades para candidatos com deficiência.





As ofertas são para atendente funerário, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar técnico de refrigeração, carreteiro, chapista de lanchonete, confeiteiro, cozinheiro geral, eletricista de instalações de veículos automotores, empacotador, empregado doméstico arrumador, funileiro de automóveis, funileiro de veículos, marceneiro, mecânico de instalações industriais, mecânico de manutenção de máquina industrial e operador de empilhadeira.



Serviço



A agência de emprego fica na Rua 13 de Maio, nº 2772, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 7h30.