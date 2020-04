EMPREGOS| Concursos em MS oferecem 475 vagas com salários de até R$ 18.5 mil

Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade

Concursos estão com 475 vagas abertas em Mato Grosso do Sul. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 18,5 mil, dependendo da função desejada. As oportunidades são para as prefeituras de Santa Rita do Pardo, Água Clara, São Gabriel do Oeste. Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.





Água Clara





Terminam no dia 25 de junho as inscrições de concurso público da Prefeitura de Água Clara, distante 198 quilômetros, para 362 vagas. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.104,31 a R$ 10.830,78, dependendo da função escolhida. As inscrições devem ser realizadas até as 14h do dia 6 de abril, exclusivamente via internet, pelo site do IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa). O valor da taxa a ser paga é de R$ 40 a R$ 120. As fases terão caráter classificatório e eliminatório conforme determina o edital.









Santa Rita do Pardo





A prefeitura de Santa Rita do Pardo prorrogou prazo e as inscrições de concurso para 70 vagas vão até o dia 7 de junho. As ofertas são para profissionais do ensino fundamental, médio e superior nas áreas exigidas. Os salários oferecidos variam de R$ 1.045,01 a R$ 9.973,90. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Cultura e Ensino).





O valor da taxa a ser paga é de R$ 100 a R$ 120. A isenção deverá ser solicitada até o dia 10 de abril. A prova objetiva está prevista para o dia 10 de maio. Também haverá prova prática, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos. O prazo de validade do certame será de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.









São Gabriel do Oeste





A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, distante 140 quilômetros de Campo Grande, abriu concurso público para preencher 43 vagas e formar cadastro reservas para o quadro de pessoal do município. O salário oferecido varia de R$ 1.053,56 a R$ 18.536,94 por mês. As inscrições podem ser realizadas até as 13h59 do dia 4 de maio pelo site da Fapec. O valor da taxa varia de R$ 90 a R$ 130. A prova está prevista para o dia 17 de maio, em dois períodos diferentes, com duração de quatro horas e será baseada por questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos, legislações do município, conhecimentos pedagógicos e matemática.