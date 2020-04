Em Sidrolândia, Sanesul executa redes de coleta de esgoto no Bairro São Bento

Obras avançam cada dia mais nos bairros que serão beneficiados com recursos do Programa Avançar Cidades

Em Sidrolândia, acontece a ampliação do sistema de esgoto do bairro São Bento.

O projeto de universalização do esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul continua sendo executado pela Sanesul. Em várias cidades do Estado há obras de execução das redes de coleta e ligações domiciliares. Em Sidrolândia, a ampliação do sistema de esgoto está passando pelo bairro São Bento.





A equipe está avançando cada dia mais nos bairros que serão beneficiados nessa etapa de recursos do Programa Avançar Cidades.





O Governo do Estado, por meio da Sanesul, está implantando 86 km de rede coletora de esgoto e 4.558 novas ligações domiciliares de esgoto na cidade. Também serão construídas elevatórias e feitas melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, entre outras obras complementares. Um investimento do Governo do Estado de mais de R$ 15 milhões em recursos próprios.





Segundo a gerente regional, Daniela de Almeida Nantes, "os bairros que estão inclusos nessa etapa são o São Bento, Pé de Cedro, Bairro Jandaia, Cascatinha I e II, Jardim Alfa, Sol Nascente, Jardim das Orquídeas e Jardim das Paineiras. O Centro da cidade também é beneficiado".





Após as equipes terminarem o trabalho no São Bento, o próximo bairro que receberá as máquinas para execução das redes e ligações é o Pé de Cedro.





Investimento em obras





O município possui uma conta de investimentos na atual gestão do Governo do Estado (obras concluídas + em execução + a executar) de cerca de R$ 43 milhões de reais, integralmente viabilizados para os sistemas de água e esgoto.





