DOURADOS| Prefeitura prorroga prazo e processo seletivo com 478 vagas vai até dia 22

O prazo foi prorrogado e a inscrição de processo seletivo da Prefeitura Municipal de Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande, vai até o dia 22 deste mês. No total, são oferecidas 478 vagas. As oportunidades, que contam também com a opção de cadastro reserva, são para estudantes de ensino médio e de nível superior em diversas áreas.





As vagas, a maioria para professor, são para Dourados, Aldeia Bororó, Aldeia Jaguapiru, Missão Caiuá, distrito de Barreirinho, distrito de Indápolis, Distrito de Panambi, distrito de Vila Vargas, distrito de Itahum, distrito de Picadinha, distrito de Vila Formosa, Vila Macaúba e Vila São Pedro. As inscrições devem ser realizadas gratuitamente somente pelo site do Ciee (Centro de Integração Empresa Escola). As provas também serão online.





A duração do estágio varia entre seis meses a dois anos, com carga horária de 20 a 30 horas semanais. A bolsa-auxílio varia de R$ 448 a R$ 671.