DOURADOS| Idosa que testou positivo para coronavírus é internada

Mulher de 70 anos que testou positivo para coronavírus foi internada em um hospital particular de Dourados na tarde desta terça-feira (14/4). Ela é um dos dois novos casos registrados para a doença no município na manhã de hoje, conforme boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).





De acordo com o farmacêutico, Emerson Eduardo Corrêa, do Núcleo de Vigilância em Saúde, o contágio ocorreu durante viagem da mulher com a filha para fora de Mato Grosso do Sul no mês passado e os sintomas começaram a aparecer no sábado (11/4).





“A vítima é contato com paciente da Capital. Viajaram juntas para São Paulo e Rio de Janeiro. A filha manifestou sintoma em Campo Grande e o Estado entrou em contato com a vigilância epidemiológica para que localizássemos a mãe. Ela não estava internada, foi atendida no posto de saúde e depois para casa, onde ficou em isolamento”, disse.





Após a realização da coleta para exames, o resultado testou positivo para o coronavírus.





Ainda de acordo com Emerson, até as 12h ela permanecia em isolamento e foi encaminhada a hospital particular devido a alguns problemas de saúde.





“A paciente é hipertensa, diabética e possui problemas respiratórios”, disse em transmissão ao vivo do boletim na página da prefeitura no Facebook.





No boletim divulgado pelo Estado nesta manhã, a idosa saiu com idade de 60 anos, porém, a informação deve ser corrigida já amanhã, conforme pedido feito à SES.





Já o outro caso confirmado nesta terça, a mulher de 40 anos diagnosticada com o vírus está em isolamento domiciliar. Ela é contato de pessoa infectada no município.





Boletim





Dos nove casos existentes em Dourados até o momento, seis deles finalizaram a quarentena, dois estão internados em hospitais particulares – em leitos clínicos, fora da UTI – e um isolado, segundo boletim divulgado nesta tarde pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus.





São 73 notificações registradas de moradores no município, com três suspeitas para a doença. Outros 57 estão descartados e quatro excluídos.





Um óbito foi registrado na cidade, mas de paciente proveniente de Batayporã, que ficou internada em hospital particular.