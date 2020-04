Domingo terá dia de sol em Campo Grande com pancadas de chuva em MS

A previsão para Mato Grosso do Sul é de alta temperatura durante o dia com céu parcialmente nublado e pancadas de chuvas com trovoadas isoladas nas regiões norte e nordeste.





Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há alerta para a umidade relativa do ar no período da tarde: baixa, entre 20% a 90%. As temperaturas em todo o Estado podem variar entre de 13°C a 35°C.





Já Campo Grande pode ter o dia claro e poucas nuvens. A umidade também será baixa entre 25% a 70% e temperatura entre 17° a 30°.