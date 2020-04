Domingo deve ser de dia claro e temperaturas elevadas no Estado e na Capital

Na Capital o tempo fica nublado a parcialmente nublado com mínima de 23°C e a máxima de 30° C baixa umidade do ar.

©REPRODUÇÃO Mato Grosso do Sul deve registrar hoje pancadas de chuva em pontos isolados do oeste e sul do Estado. Em Campo Grande era esperada chuva isolada ao amanhecer, mas não houve precipitação. Os dados são Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).





Com tempo mais claro as temperaturas da manhã sofrem ligeira queda na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira aumenta a umidade e a nebulosidade em todo o Estado. A mínima esperada é de 19° C e a máxima de 36° C.





Na Capital o tempo fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada. A mínima é de 23°C e a máxima de 30° C.





O tempo continua seco e os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 90% e 30% neste dia. Para aliviar o desconforto causado pela baixa umidade do ar, a recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, evitar exercícios físicos entre as 10h e 17h, manter uma dieta balanceada, roupas leves, e evitar queima de lixo e entulho.





As temperaturas ficam elevadas, com tendencia a ligeira elevação.