DOIS IRMÃOS DO BURITI| Município terá candidato a prefeito pelo Democratas

O presidente regional do DEMOCRATAS (DEM/MS), secretário estadual de infraestrutura e vice-governador, Murilo Zauith, recebeu nessa sexta feira (03) a visita do médico anestesista Aramis Pinho. Ele assinou ficha de filiação para ingressar no Democratas e é uma das apostas do partido para disputar a prefeitura na cidade de Dois Irmãos do Buriti, cidade de pouco mais de 11.300 habitantes.





Aramis Pinho presta serviços médicos no município há 18 anos e também é produtor rural. Ele comandará a executiva municipal em Dois Irmãos e conseguiu levantar 14 pré candidatos nomes para disputar as cadeiras da Câmara de Vereadores em outubro. O médico conseguiu apoio das lideranças regionais do partido; o presidente estadual, Murilo Zauith; dos deputados estaduais Zé Teixeira e José Carlos Barbosa, o Barbosinha e do secretário geral do partido, Marco Aurélio Santullo.





Aramis Pinho aproveitou o prazo de filiação partidária para os interessados em disputar as eleições deste ano. O período termina nesse sábado (04). O DEMOCRATAS estuda anunciar mais de 30 postulantes ao cargo de prefeito(a) nas principais cidades de Mato Grosso do Sul.